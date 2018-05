Von Achim Wittich

Früher war ja bekanntlich alles besser. Finden wir auch. Beispielsweise bei unserem liebsten Freizeitkind, der Fußball-Bundesliga. Am Freitagabend gab’s eine Begegnung, dann ging es tags darauf in den anderen acht Stadien rund. Alle Partien wurden um 15.30 Uhr angepfiffen. Unser wöchentlicher Begleiter war nicht Sky, sondern die Live-Übertragung im Radio.

Um 18.05 Uhr begrüßte uns dann der legendäre Sportmoderator Ernst Huberty in der ARD Sportschau. Die fing sofort mit dem ersten Spiel in Liga eins an und dauerte eine knackige knappe Stunde. Es gab keine Werbeunterbrechungen und die heutzutage oft bedauernswerten Fernsehleute brauchten keine Superzeitlupen, um auch noch den schwächsten Kick als bestmöglich zu verkaufen. Schön, schön war die Zeit.

Erst recht, wenn wir wiederum einen Tag später mit unseren Vätern und Großvätern am heiligen Sonntagnachmittag auf den Sportplatz zogen und unser Dorfverein gewann. Kaum zu glauben: Wenn sich im Odenwald der FC Oberabtsteinach, der TSV Aschbach oder die beiden Waldmichelbacher Vereine duellierten, wenn es Oberschimmeldewog gegen Unterschimmeldewog (Oberschönmattenwag gegen Unterschönmattenwag) hieß, war richtig was los. Zuschauerzahlen, von denen im Jahr 2018 weitaus höherklassig spielende Klubs nur zu träumen wagen.

Doch alles hat eben seine Zeit. Heute zieht sich im schlechtesten Fall ein Spieltag in Deutschlands Eliteliga von Freitag bis Montag über unglaubliche vier Tage hin. Die Kohle muss fließen im Wirtschaftsunternehmen Fußball-Bundesliga. Und an den Kassen der Amateurvereine können derweil die Kassierer jeden noch verbliebenen Besucher per Handschlag begrüßen. Absurd: Mittlerweile gibt es sogar "Frühschoppenspiele" am Sonntagmorgen.

Doch an genau zwei Samstagen in der Saison finden alle neun Erstliga-Begegnungen zeitgleich statt. Heute ist es endlich wieder soweit. Dann geht es Schlag auf Schlag. Tooooor in Köln, Dortmund, Frankfurt oder in den anderen sechs Stadien werden die Reporter in ihr Mikrofon brüllen und im Rekordtempo wird, ob im TV oder im Radio, ein spannendes Wechselspiel stattfinden. Noch besser: Gerade an den letzten beiden Spieltagen landet das Runde besonders häufig im Eckigen, die Torquote ist deutlich höher als sonst. Beste Unterhaltung also, und nicht wenige Liebhaber der Bundesliga wünschten sich: "Warum ist das nicht immer so?"

Sie dürfen sich allerdings keine Hoffnungen machen. Die Zeit wird nicht mehr zurückgedreht werden. Ganz im Gegenteil: Die englische Premier League lässt grüßen. Dort wird traditionsgemäß am zweiten Weihnachtsfeiertag zum "Boxing Day" angepfiffen. Nun denn, irgendwann heißt es auch bei uns: Hoffenheim gegen die Bayern als Top-Spiel zum Christkindelfest live auf Sky: Auch schön ...

