Von Nikolas Beck

In der Nacht auf Montag richten sich die Augen von über 100 Millionen US-Amerikanern auf das U.S. Bank Stadium in Minneapolis. Jeder dritte will sich den Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles nicht entgehen lassen. Weltweit waren es im vergangenen Jahr sogar rund 800 Millionen vor den TV-Geräten. Und wahrscheinlich ist es auch diesmal wieder die Mehrheit, der es dabei gar nicht um den Sport geht.

Football, nicht umsonst auch "America’s Game" genannt, hat mit dem europäischen Namensvetter, König Fußball, so ziemlich überhaupt nichts zu tun. Sportmoderator Frank Buschmann sagte einst, es sei vielmehr wie "Rasen-Schach mit Kühlschränken".

American Football ist schnell und dynamisch, aber auch komplex, bisweilen brutal. Aber Football - der Super Bowl allen voran - ist auch insbesondere eins: ein Mega-Spektakel. Ein Event der Superlative: Die Kosten für einen 30-sekündigen Werbespot während des Spiels sind auf fünf Millionen Dollar angestiegen. Die Amerikaner verzehren zum Spiel fast 15.000 Tonnen Chips, fast anderthalb Milliarden (!) Chicken Wings, trinken am "Super Bowl Sunday" 120 Millionen Liter Bier. Und natürlich wird fleißig gewettet: Auf über vier Milliarden Dollar werden die Einsätze geschätzt.

In der inzwischen 52. Auflage des NFL-Finales haben Zocker mal wieder die Wahl zwischen dem haushohen Favoriten und dem klassischen Underdog. Die Patriots, der Serienmeister, hier - die Eagles, die noch niemals die begehrte Vince Lombard Trophy in die Höhe strecken durften, da. Während das Team aus Foxborough in der Nähe von Boston von Tom Brady, mit bislang fünf Titeln der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten, angeführt wird, zieht die "City of Brotherly Love" mit einem Ersatzmann in die Schlacht: Als sich Spielmacher Carson Wentz das Kreuzband riss, sprang Nick Foles in die Bresche - und führte Philly sensationell ins Endspiel.

Doch der Super Bowl wäre nicht der Super Bowl, hätte er nicht auch abseits des Spielgeschehens eine Story zu bieten. In der Halbzeit übernehmen die großen Stars der Musikbranche das Kommando: Michael Jackson (1993), Phil Collins (2000), U2 (2002), die Rolling Stones (2006), Madonna (2012) oder im vergangenen Jahr Lady Gaga etwa. Am Sonntag wird es Justin Timberlake sein. Ausgerechnet Timberlake, der vor 14 Jahren gemeinsam mit Janet Jackson mit "Nipplegate" für d e n Skandal der Super-Bowl-Geschichte sorgte: Angeblich versehentlich entblößte er im Rahmen der Liveshow Jacksons Brust - mit der Folge, dass seither das Endspiel mit fünf Sekunden Verzögerung ausgestrahlt wird. Damit die Sendeanstalten noch rechtzeitig eingreifen können - und ähnliche Vorfälle den Millionen von Beobachtern erspart bleiben. Trotzdem wandte sich die Organisation des Eltern-TV-Rates der USA in einem offenen Brief an den 37-Jährigen. Timberlake möge die Veranstaltung bitte "freundlich und sicher" für Kinder gestalten. Zu wichtig, fast schon heilig, ist den Amerikanern ihr Finale.

Herausgearbeitet hat das ein US-Onlineportal. Demnach würden 20 Prozent aller US-Bürger auf die Hochzeit eines Familienmitglieds verzichten, wenn sie stattdessen ihr Team live beim Super Bowl sehen könnten. 14 Prozent würden das Endspiel sogar der Geburt des eigenen Kindes vorziehen. Und das, obwohl der "Super Bowl Sunday" den Amerikanern offenbar alles andere als gut tut: zehn Prozent aller Arbeitnehmer melden sich im Schnitt am folgenden Montag krank.

