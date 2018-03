Von Claus-Peter Bach

Der deutsche Spitzensport, dieses von weltweiter Korruption, Doping ohne Ende, dem IOC und dem amtierenden Sportminister geschundene Pflänzchen, hat von unerwarteter Seite Unterstützung erhalten. Die Konferenz der Landessportbünde, liebe Leserin, lieber Leser und liebes Leserlein, hat sich eine ganze Sitzung lang mit der auf enormen Druck des Ministers verabschiedeten Spitzensportreform befasst und all die anderen wichtigen Themen - Schulsport, Bildung und Qualifizierung durch Sport, Sport in der Kita, Integration von Migranten in die Vereine und Mutter-und-Kind-Turnen - hintangestellt.

Die Landessportbünde haben nämlich drei Jahre nach Beginn des Reformprozesses und eine Woche vor dem ersten Geburtstag der am 24. November 2016 beschlossenen Reform staunend festgestellt, dass die Umsetzung des Papiers darin besteht, dass die Hilfstruppen des Ministers permanent versuchen, die von den Mitgliedern der Fachverbände und Landessportbünde gewählten Repräsentanten des Spitzensports zu dengeln und in ihrer Arbeit zu behindern. Es herrsche ein unerträgliches Kompetenzgerangel mit dem peinlichen Ergebnis, dass von der Spitzensportreform zügig umgesetzt wurde: So gut wie nichts.

Noll kennt die Antwort

Die Konferenz hat deshalb eine Erklärung verbreitet, die meinem Papagei vorliegt und Forderungen enthält, die dem Minister samt Hilfstruppen nicht schmecken dürften. Das Bundesministerium des Innern (BMI), heißt es da, müsse "die vereinbarte Führungsrolle des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im System der Leistungssportförderung wie auch die generelle sportfachliche Zuständigkeit der Spitzenverbände klarer als bislang akzeptieren." Es müsse eine deutliche Trennung zwischen Förderer und Gefördertem erkennbar sein. "Stell’ Dir mal vor, unsere Nationalteams würden von Ministerialräten aus Berlin und Bonn trainiert", schmunzelt mein Papagei. Die Fördermittel, heißt es weiter, "müssen ab 2018 deutlich angehoben werden" - das ist in Baden-Württemberg dank des segensreichen Solidarpakts III längst passiert.

Warum ist der versprochene Mittelaufwuchs nicht schon für 2017 geschehen, schließlich will der Minister dreißig Prozent mehr Olympiamedaillen nicht erst am St. Nimmerleinstag mit seinen Hilfstruppen feiern? Mehr Geld ist bitter nötig, damit die hoch qualifizierten deutschen Bundestrainer endlich angemessen vergütet werden können und nicht permanent ins Ausland abwandern, weil ihnen dort das Zehnfache geboten wird. Viele Bundestrainer im olympischen Spitzensport bringen nicht mehr als 2500 bis 4000 Euro netto nach Hause und haben so gut wie kein Familienleben. Und schließlich, da wird das Papier ganz konkret, sei "die Anerkennung der Bundesstützpunkte auf Basis der vom DOSB vorgelegten Vorschläge bis spätestens am 30. April 2018 vollständig abzuschließen."

Was für Menschen sind es, die die Umsetzung der von ihnen selbst gewünschten Reform so wirksam verzögern? Die Antwort hat mein Papagei bei Ingrid Noll gefunden. Die Weinheimer Krimi-Lady hat den Hilfstruppen des Ministers in "Halali" (2017) mit der Figur des Regierungsrates Burkhard Jäger ein literarisches Denkmal gesetzt.

Gestern morgen ist mein Papagei, ein bisschen verfroren, von einem Hauptstadtbesuch zurückgeflattert. Er hat gelauscht und erfahren, dass die Jamaika-Sondierungen in die Verlängerung gehen mussten, weil Horst Seehofer gegen halb vier nach sieben Gläschen Enzian eine Obergrenze für Regierungs- und Ministerialräte gefordert hat. Die Kanzlerin soll entsetzt gewesen sein: "Aber Horst, was sollen wir denn mit diesen vielen Menschen auf dem freien Arbeitsmarkt anfangen?" - Der Leichnam Burkhard Jägers trieb im Rhein.

