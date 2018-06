Frankfurt am Main erlebte Ungewöhnliches, liebe Leserin, lieber Leser und liebes Leserlein: Die deutschen Fußballer, bei der WM unsanft entsorgt, seien bei der Rückkehr in die Heimat nicht gefeiert worden, sondern - wie die Deutsche Presse-Agentur - erkundet hat, "mürrisch an den Fans vorbeigelaufen", direkt in die Arme der tröstenden Ehefrauen und der neugierigen Kiddies. "Vati, was ist denn eine Lusche?" "Papa, in der Kita sagen sie, Du bist eine Flasche leer." Angenehm ist das alles nicht. "Man wird im Urlaub Tarnkappen brauchen", vermutet mein Papagei.

Auch auf dem großen Parkplatz vor dem "Heidelgarten" herrscht Frust. Maik kauert auf einem Sandstein-Findling und trinkt das im Rucksack Mitgebrachte alleine aus. Kurz vorm Einnicken kommt der Bus. Der Fahrer hat Mitleid, steigt aus und hilft dem gestrandeten Fan auf die Beine. Das "Schland"-Trikot stinkt nach Bier, auf der Heimfahrt träumt Maik von schönen Zeiten - erstmals auch von Jogi Löw, dem Popstar vor dem Brandenburger Tor, damals, es ist irgendwie lange her.

Heidelberg, keine Metropole des Fußballs, hat immerhin einen Fußball-Campus, in den sich am Freitag der berühmte SV Sandhausen verirrt hat. Die Fans des ASC Neuenheim und des Zweitligisten diskutierten lebhaft über die Schmach von Kasan, Pleiten interessieren immer, Jogi Löw war - nur sinnbildlich allerdings! - in aller Munde. Der Tenor der Debatten: Der Bundestrainer hat ein schweres Jahr hinter sich. Erst der Umzug in die Hauptstadt, die vielen schweren Kisten mit all den Fachbüchern, Cremedöschen, Stadtführern und Fußballvideos, die ungewohnt stickige Berliner Luft, die weiten Fahrten nach Stuttgart und Hoffenheim, München und Freiburg, wohin es früher nur ein Katzensprung war. Dann der Kummer mit den alten Freunden: Mesut, der nicht singen kann, Manu mit dem wehen Haxen, Stolper-Sami, Jerome mit seinen schmerzenden Muskeln und Toni, der so oft gewonnen hat, dass er sich für den Größten hält. Gut: Dass die Zeiten ohne den kleinen Philipp schwer würden, hatte er geahnt, aber dass es so brutal enden musste...

Dabei hatte sich der Bundestrainer alles so schön ausgedacht, die Videos mit südkoreanischen Fußballern von Bum Kun Cha bis Heung-Min Son nächtelang studiert, Pläne gemalt und zerknüllt, neue entworfen und alle Energie darauf verwendet, bis zum Schlusspfiff des dritten Vorrundenspiels die richtige Elf zu finden. Aber dass großes schlankes Müller, als legitimer Nachfolger von kleines dickes Müller eigentlich ein Erfolgsgarant, überhaupt nicht mehr treffen würde, war so nicht eingeplant.

Jetzt, da die Deutschen im Urlaub sind und im "Heidelgarten" und anderen Public Viewing-Paradiesen ein Zapfhahn genügt, ist endlich wieder Zeit, Claudia Roths Reisetipp zu folgen und sich um die Menschenrechte in Russland zu kümmern. "Und wer hat sich während der drei Spiele der Deutschen um unsere Menschenrechte gekümmert?", plärrt mein Papagei - eine berechtigte Frage, die Frau Roth im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages und bei "Lanz" unbedingt zur Sprache bringen sollte.

In Kasan, dem Epizentrum des deutschen Fußball-Erdbebens, und in den anderen WM-Stadien kämpfen jedenfalls viele um die Menschenrechte. Auf den elektronischen Schildern rund um die Spielfelder sind Kampfaufrufe von Gazprom in kyrillischer Schrift zu entdecken, aber auch Adidas, Budweiser, Coca-Cola, Hyundai, McDonald’s, Powerade und Vivo engagieren sich stark und versuchen auf ihre Weise, die geknechteten russischen Menschen für die westlichen Werte der Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit und Freizeit zu begeistern. In Putins Gefängnissen lebt es sich leichter, wenn man den Frühsport in Laufschuhen aus Herzogenaurach treiben und sich hinterher mit einem Big Mac stärken und einer spritzigen Cola light erfrischen kann. Qatar Airways ist auch da und lädt die solventen Russen ein, in vier Jahren ins Scheichtum zu fliegen, um die Auslegung der Menschenrechte am Golf live zu erleben.

Bis dahin können die deutschen Kicker ihre Wunden lecken und ihre Seelen mit Nivea-Balsam einreiben. Mein Papagei wünscht einen schönen Urlaub und gute Erholung!

