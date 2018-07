Von Claus Weber

Nein, nicht auch noch Verlängerung! Am Sonntagabend riss mir der Geduldsfaden. Erst das einfallslose Gekicke der Spanier gegen die Russen am Nachmittag, dann das uninspirierte Ballgeschiebe der Dänen gegen die Kroaten am Abend. Nach vier Minuten stand es bereits 1:1 - und dann ging 86 Minuten lang gar nichts mehr.

Warum noch einmal 30 Minuten dranhängen, warum nicht gleich ins Elfmeterschießen?

Da passiert wenigstens etwas!

Ging es Ihnen auch so? Fanden auch Sie auffallend viele Spiele dieser Weltmeisterschaft zäh und langatmig? Erst mit einsetzender Torsch(l)usspanik kam Stimmung in die Partien, waren die Duelle am Ende richtig spannend. Wie bei Deutschland gegen Schweden, Argentinien gegen Nigeria oder Brasilien gegen Costa Rica.

Lieber ein Buch lesen?

Aber in den 85 Minuten davor? Da hätte man auch Hausarbeit erledigen oder ein Buch lesen können.

26 von 48 Vorrunden-Begegnungen endeten mit maximal einem Tor Unterschied. Wenn die verbliebenen Viertelfinalisten nicht endlich besser treffen, könnte das Turnier in Russland als das torärmste in die WM-Geschichte eingehen. Vor den letzten acht Partien lag der Schnitt bei 2,21 Toren. Trotz des russischen 5:0-Erfolges über Saudi-Arabien oder des 6:1-Sieges der Engländer gegen Panama. Der Gesamtdurchschnitt aller WM-Turniere beträgt 2,83 Treffer pro Spiel.

Tendenz fallend.

Das ist kein Wunder, denn auch im Fußball hat die Globalisierung stattgefunden. In allen Nationalmannschaften kicken inzwischen Profis, die ihr täglich Brot (und darüber hinaus noch ein paar Euro mehr) bei europäischen oder südamerikanischen Spitzenklubs verdienen. Die Schweiz trat im Achtelfinale gegen Schweden mit sechs Bundesligaspielern an.

Und Exoten, die früher irgendwann konditionell einbrachen, rennen heute bis in die Nachspielzeit - und werfen mit späten Toren sogar Titelverteidiger raus. Nachdem sie sich zuvor 90 Minuten hinten reingestellt und das Tor verriegelt haben. Auch dafür sind sie mittlerweile technisch stark genug.

Selbst gegen Weltstars, die aufgrund viel zu vieler Partien ausgebrannt und überspielt wirken. Messi fiel in Russland allenfalls durch seinen verschossenen Elfmeter auf, Neymar durch seine übertriebene Theatralik und Robert Lewandowski überhaupt nicht.

Strafstöße fürs Nichtstun!

Nur Cristiano Ronaldo bildete die Ausnahme. Aber der musste auch schon nach Hause fahren.

"Sie sollten die Tore größer machen", schlägt ein Kollege vor.

Vielleicht muss die Fifa tatsächlich über grundlegende Regeländerungen nachdenken.

Die Langweile führt dazu, dass man auf verrückte Gedanken kommt: Man könnte ja das Elfmeterschießen nicht ans Ende, sondern an den Anfang eines Spiels setzen. Dann muss die zurückliegende Mannschaft von Beginn an was tun. Oder mal einen Spieler rausnehmen, wenn sich bis zur Halbzeit immer noch nichts getan hat.

Oder zwischendurch einfach mal einen Strafstoß fürs Nichtstun verhängen. Hüben wie drüben.

Kein Witz: Im Ringsport gibt’s das schon lange. Wenn nach 60 Sekunden immer noch keine Wertung gefallen ist, muss einer in die Bodenlage. Später darf er selber diesen Vorteil in Anspruch nehmen.

Vor allem aber: Schafft die Verlängerung ab! Wer sich in 90 Minuten keinen Vorteil erspielt, der kriegt es meistens auch in 120 Minuten nicht hin.

