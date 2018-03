Von Claus-Peter Bach

Wir haben, ganz ehrlich, liebe Leserin, lieber Leser und liebes Leserlein, die Pause der Fußball-Bundesliga zum Winterschlaf genutzt. Anstatt den Kickern des Hamburger SV, des 1. FC Köln oder des Karlsruher SC dabei zuzusehen, wie sie unter südlicher Sonne üben, das Runde ins Eckige zu befördern, einen Ball über drei Meter unfallfrei zum Mitspieler zu schicken oder einem Gegner das Schienbein zu polieren, haben wir gegessen und getrunken, gelesen und geschlafen. Mehr war nicht nötig, um den Sportereignissen des Jahres 2018 vergnügt zu begegnen.

"Man kann ja nicht immer Fußball gucken." Diese wahren Worte hat Diogenes auf Lesezeichen gedruckt und uns in den stürmischen Winter mitgegeben. Der Verlag aus Zürich hatte uns bisher eher durch seine Autoren begeistert. Balzac, Flaubert und Molière waren Begleiter durch den Französisch-Kurs, Dickens und Tolstoi haben uns auch danach gefesselt. Nun schreiben die Größten unserer Zeit für Diogenes: Ingrid Noll, Barbara Vine, Bernhard Schlink, Georges Simenon oder Martin Suter, den Fernsehkritiker Denis Scheck allerdings weniger schätzt. Aber ist dem molligen Schwaben, der zum Lesen eine Fliege anzieht, überhaupt zu trauen?

Um auch in der Winterpause dem Sport verbunden zu bleiben, habe ich "In einer Person" des alten Ringer-Knochens John Irving verschlungen und Bruno Courrèges, den kochbegeisterten Dorfpolizisten aus dem Périgord, in den Martin-Walker-Krimis "Delikatessen" und "Grand Prix" bei seinen Ermittlungen, bei der Trüffeljagd und beim Rugbytraining begleitet. Meinem Papagei ist der Kampfsport eher fremd, weshalb er lieber mit Donna Leons Commissario Brunetti über die Lagune gerudert ist und ganz entsetzt war, als der Venezianer wegen eines Schwächeanfalls ins Hospital eingeliefert werden musste und Paola sehr besorgt war. Jetzt aber rollt wieder der Ball, die gemütlichen Leseabende im Kerzenlicht sind Erinnerung.

Die Empfehlung von Diogenes aber wirkt nach, und wir haben uns daran gewöhnt, nicht immer Fußball zu gucken. Im Kalender sammeln sich immer mehr Termine, bei denen anderer und dennoch interessanter Sport geboten wird. Alle Welt blickt schon nach Pyeongchang, wo am Schluss die mehr oder weniger Gedopten aus dem versammelten Wintersport der Verkündigung des Thomas Bach lauschen werden, der sagen wird: "Es waren die besten Olympischen Winterspiele der Neuzeit" - womit er vermutlich recht hat, denn in der Steinzeit gab es keine Winterspiele, wie Martin Walker in "Schatten an der Wand" aufgezeigt hat.

Nein, näher liegen uns die Hallenmeisterschaften der Leichtathleten heute und morgen in Mannheim, weil - wie mein Papagei gerne betont - "das Auge mitisst" und es in der MTG-Halle ebenso kuschelig ist wie in der Schriesheimer Sporthalle, wo im Februar die Saison der Floorball-Verbandsliga mit einem Fünferturnier und den flinken Teams aus Karlsruhe, Ludwigshafen, Stuttgart, Tübingen und Schriesheim fortgesetzt wird. Zuvor drücken wir dem BSC Heidelberg die Daumen, denn Winnetous Erben wollen ihren ersten Tabellenplatz in der Badenliga der Recurve-Bogenschützen behaupten und mit lauter Pfeilen in der Zehn eine Liga höher weiter schießen.

Im März möchte mein Papagei zum "Frühlingserwachen" des Badischen Bahnengolf-Verbandes ins südbadische Ohlsbach flattern, ehe sich die Weltelite der Minigolfer zum internationalen Osterturnier an der Weinheimer Waidallee trifft und wir drei Tage lang mitfiebern möchten, wie diese Athleten versuchen, den kleinen Ball - oft störrisch wie ein alter Esel - über fiese Hindernisse hinweg in winzige Löcher zu bugsieren. Wussten Sie eigentlich, dass Deutschlands Bahnengolfer Weltmeister und die junge Sarah Schumacher aus Tuttlingen Europameisterin ist?

Davon dürfen unsere Fußballer gegenwärtig noch träumen, doch denen schauen wir im Juni dann doch wieder zu. Versprochen ist versprochen.

Kontakt: claus-peter.bach@rnz.de