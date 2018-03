Von Claus-Peter Bach

Die größte denkbare Freude brach im deutschen Sport schon zwei Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele aus, und die fantastische Nachricht verbreitete sich mit so raketenhafter Geschwindigkeit um den Erdball, dass Kim Jong Un vor Neid erblasste: Horst Seehofer wird neuer Sportminister der Bundesrepublik Deutschland!

Eigentlich müsste die deutsche Sportfamilie, immerhin rund 27 Millionen Menschen in 90.000 gemeinnützigen Vereinen und 101 Verbänden, ein bisschen beleidigt sein. Denn die Auguren und Kommentatoren der Fernsehanstalten haben stundenlang immer wieder von allen Seiten beleuchtet, was die Ernennung des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten für die Zukunft von Flüchtlingen in unserem schönen, reichen Land, für die Existenz von Trachtengruppen und Gesangvereinen in unserer liebenswerten Heimat oder für die Rolle der Polizeien und Geheimdienste in unserem Leben bedeuten könnte. Kein einziges Wort, liebe Leserin, lieber Leser und liebes Leserlein, wurde darauf verwendet, dass der deutsche Sport - der trotz des langjährigen Versagens von Seehofers Amtsvorgänger Thomas de Maizière im ewigen Medaillenspiegel der Winterspiele noch immer auf dem ersten Platz steht - eine sagenhafte Zukunft hat.

Es ist müßig, im Einzelnen aufzuzählen, was de Maizière während der (zu) vielen Jahre seines Dilettierens als großer Sportminister im Innenamt und als kleiner Sportminister im Verteidigungsressort verbockt hat. Dass die dem deutschen Sport unter enormem Zeitdruck abgeforderte Spitzensportreform noch immer nicht umgesetzt wurde, liegt jedenfalls nicht am DOSB und den Fachverbänden, die ihre Arbeiten artig und pünktlich erfüllt und abgeliefert haben und nun seit Monaten auf den bitter nötigen und vom Minister höchstpersönlich zugesicherten Mittelaufwuchs warten.

Dass nun, unter dem Zepter des bayerischen "Ober-Löwen", alles besser wird, ist sicher. Denn noch schlechter könnte es nicht werden.

Nachdem das IOC unserem Olympia-Korrespondenten Jens Weinreich wegen seiner (zu) liebevollen Berichterstattung in Aussicht gestellt hatte, ihm die Lizenz zu entziehen, habe ich meinen Papagei flugs in Pyeongchang akkreditiert. Der hat sich gefreut, nach dem Winterschlaf etwas Spannendes zu tun zu haben und präsentiert sich mit seinen Botschaften aus Südkorea mindestens so munter wie Jessy Wellmer und Gerhard Delling. Die fröhliche Dame auf der ARD-Moderatorencouch fand sofort den Beifall meines Papageis, als sie der Rückblende auf den Tod einiger Friedenstauben in den Flammen des olympischen Feuers hinzufügte: "Das war echt grausam."

Bei seinem Rundflug über das olympische Dorf hat mein Papagei Stimmen deutscher Athletinnen, Athleten und Athletlein aufgeschnappt, die sich vom Ministerwechsel in der Heimat hellauf begeistert zeigten. Es herrsche die einhellige Erwartung, dass alle künftigen Olympischen Spiele - im Sommer wie im Winter - in München, Berchtesgaden und Garmisch-Partenkirchen stattfinden werden. Einige Skijäger sollen generös gewesen und in Aussicht gestellt haben, dass es gemeinsame Spiele mit Österreich und Ungarn geben könnte, sofern Seehofers beste Freunde Sebastian Kurz und Viktor Orbán all diese Flüchtlinge brav bei sich behalten sollten.

P.S.: Bevor er zum Lauschen auf den olympischen Meineid ins Stadion flog, hat mein Papagei noch erfahren, dass Fingerhakeln künftig zum Wettkampfprogramm gehören wird.

