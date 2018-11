Von Claus-Peter Bach

Was mussten Sie nicht alles erleiden, lieber Leser, bis Sie endlich Vorstand Ihres Sportvereins werden durften! Erst diese eklige Geburt, schmerzhafte Schutzimpfungen, etliche lebensbedrohliche Schnupfenepisoden, Röteln und Ziegenpeter, mehrere hundert Löffel Lebertran, verstörende Stunden in Latein und Mathematik, das Abitur mit Ach und Krach und einer Drei im Sport, weil das erfolglose Quälen am Reck stärker gewichtet wurde als der perfekte Korbleger oder der Torschuss genau in den Winkel. Dann der Irrtum während der Mitgliederversammlung, bei der Sie Ihre Hand gehoben hatten, um ein Bier zu bestellen, der Wahlleiter frech fragte, ob Sie die Wahl annehmen, und die 32 anwesenden Ihrer 700 Vereinsmitglieder erleichtert auf die Tische klopften, weil sie froh waren, selbst einem Vorstandsamt entkommen zu sein. Und schließlich die Fortbildungen beim Fachverband und Sportbund, das Einlesen in Gesetzestexte, Spielregeln und Satzungen, die Debatten mit unzufriedenen Athleten, noch unzufriedeneren Athleten-Eltern und Vorstandskollegen, die viele gute Ideen haben, aber immer dann in Urlaub sind, wenn auf dem Sportplatz etwas zu schaffen ist.

Doch nun sind Sie Vorstand, nervlich gestählt von den täglichen Herausforderungen des Vereinslebens, begeistert von den Leistungen Ihrer Mannschaft, die dem drohenden Abstieg um einen Punkt entronnen ist, und beseelt von der Aussicht, bei der nächsten Generalversammlung erstens gelobt, zweitens entlastet und drittens als Anführer eines viel motivierteren, jüngeren und schwungvolleren Vorstandsteams im Amt bestätigt zu werden. Da aber bricht sie aus dem Nichts herein in Ihr endlich fast sorgenfreies Vorstandsleben: Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, die - wenn man sie wörtlich nähme - Ihnen nur zwei Möglichkeiten ließe: Sie Punkt für Punkt anzuwenden oder sich gleich umzubringen.

Wer das Papier, das sich hinter diesem Wortungetüm verbirgt, studiert, bekommt eine ungefähre Vorstellung davon, was Bürokraten, die in ihrer Jugend an öffentlichen Universitäten des Abendlandes auf Kosten der Steuerzahler das Recht und seine Verästelungen studiert haben, aus der eigentlich vernünftigen Idee eines vereinten Europas gemacht haben.

Zum Beispiel dies: Wenn Sie beim nächsten Heimspiel Ihres Klubs ein Foto schießen, dürfen Sie es nur dann an Ihre Tageszeitung senden oder auf Ihre Vereinshomepage hochladen, wenn Ihnen die schriftliche Erlaubnis aller darauf Abgebildeten vorliegt. Wenn Sie im Saisonprogramm die neue Mannschaft vorstellen, benötigen Sie dazu die schriftliche Einverständniserklärung jedes Spielers, jeder Spielerin und jedes Spielerlein - Letzteres natürlich nur dann, wenn es Sportler des dritten Geschlechts schon geschafft haben, Mitglied Ihres Vereins zu werden. Wir leben im Jahr 2018, in dem Menschen eine Datenschutzgrundverordnung erfunden haben, es mit der Inklusion aller Sportinteressierten aber noch ein bisschen hapert.

Die Sportbünde und mein Papagei raten: Ruhig Blut, auch wenn es schwerfällt. "In der Stadt der tausend Biere kann nicht jeder EU-Bürokrat Herr seiner Sinne sein. Brüsseler sind Nachkommen der einst dort marodierenden Römer, von denen schon Asterix behauptet hatte: Sie spinnen!", zitiert mein Papagei den kleinen Gallier.

Klar ist: Datenschutz ist wichtig. Die Persönlichkeitsrechte der Menschen sind zu achten und zu schützen. Das gilt in der EU und damit auch bei uns, und das ist gut so, denn es gilt sonst fast nirgendwo auf der Welt.

Klar ist auch: Ein Vorstand, der die Adressen und Geburtsdaten seiner Mitglieder an eine Versicherung verkauft, damit diese neue Kunden ansprechen kann, gehört abgewählt, und zwar ohne Entlastung. Ein Vorstand, der die Personendaten an Amazon, Quelle oder Kaufland verscherbelt, damit Angebote für Ratgeber aller Art, Strümpfe, Unterwäsche oder das nahrhafte Rumpsteak unverlangt in deren Briefkästen flattern können, gehört dem Landesdatenschutzbeauftragten gemeldet. Denn das gehört sich nicht.

Die Sportbünde empfehlen "vertragsgemäßen Umgang mit Personendaten." Wer die Daten nur zur Vereinsverwaltung nutzt, für Einladungen, Infobriefe oder Beitragseinzug, ist auf der sicheren Seite. Mein Papagei hat bei Immanuel Kant nachgelesen: "Handle so wie Du selbst behandelt werden willst." Dann haben Datenschutz-Abmahnanwälte keine Chance.

Kontakt: claus-peter.bach@rnz.de