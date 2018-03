Von Nikolas Beck

Es ist noch gar nicht so lange her, da meinte man die Königsklasse des Motorsports, wenn von der "Formel Deutsch" die Rede war. 2010 standen mit Michael Schumacher, Nico Rosberg, Nick Heidfeld, Adrian Sutil, Nico Hülkenberg, Timo Glock und Sebastian Vettel gleich sieben deutsche Fahrer in der Startaufstellung der Formel 1. Seit der vergangenen Woche steht fest: Mit Vettel und Hülkenberg sind es in der kommenden Saison nur noch deren zwei. So wenige, wie zuletzt vor 22 Jahren. Also noch bevor Michael Schumacher (Heinz-Harald Frentzen war 1996 der andere) hierzulande den großen Racing-Boom auslöste.

Für die deutsche Nachwuchshoffnung Pascal Wehrlein gibt es 2018 schlicht kein Cockpit mehr. Der 23-Jährige - 2015 jüngster DTM-Champion aller Zeiten - wird von seiner ehemaligen Chefin Monisha Kaltenborn nach wie vor als "potenzieller Weltmeister" gehandelt. Das Talent des gebürtigen Sigmaringers mit dem Bubengesicht ist über jeden Zweifel erhaben - seine Karriere dennoch am Scheideweg.

Dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff Wehrlein zusicherte, wieder als Testfahrer für das Weltmeister-Team ins Lenkrad greifen zu dürfen, ist nur ein schwacher Trost. Die strengen F1-Regularien lassen intensive Entwicklungsfahrten schließlich nicht mehr zu.

Der "Fall Wehrlein" offenbart die Zwickmühle, in der die Formel 1 anno 2018 steckt. Denn Wehrlein musste sein Cockpit räumen, weil der letzte verbliebende mögliche Arbeitgeber - der ruhmreiche Williams-Rennstall - Sergei Sirotkin bevorzugte. Nicht etwa, weil man im 22 Jahre alten Rookie aus Russland den schnelleren Fahrer vermutet. Sondern weil dieser wie Teamkollege Lance Stroll kräftig Sponsorengeld in die Kassen des klammen Rennstalls spült. Die Rede ist von bis zu 20 Millionen Euro. Geld, auf das Privatteams längst nicht mehr verzichten können. Auch bei Wehrleins letztjährigem Arbeitgeber, dem hinterherfahrenden Sauber-Team, durfte der Schwede Marcus Ericsson bleiben, obwohl er vom jungen Deutschen oft nur den Auspuff sah - dem "dickeren Geldbeutel" sei Dank. Das zweite Sauber-Cockpit ging nun an den Monegassen Charles Leclerc, weil dieser von Motorenpartner Ferrari gefördert wird.

Freilich sind die Engagements der sogenannten "Paydriver" nicht immer so umstritten wie einst jenes von Pastor Maldonado. Der Venezolaner, bei dem sich Licht und Schatten hinterm Lenkrad abwechselten, fuhr von 2011 bis 2015 insgesamt 95 Rennen, von denen er eines sogar gewinnen konnte. Am Start war Maldonado trotz zahlreicher Crashs aber vor allem deswegen, weil er die Rekordsumme von kolportierten 45 Millionen Euro vom staatlichen venezolanischen Erdölkonzern mitbrachte. Denn: Auch der Stern der Legenden Niki Lauda und Michael Schumacher ging erst auf, als das nötige Kleingeld floss. Ohne Moos war und ist in der Formel 1 nix los.

Deshalb steht nicht nur Pascal Wehrlein, sondern dem gesamten Konstrukt Formel 1 eine ungewisse Zukunft bevor. Die Kluft zwischen den finanzstarken Teams Mercedes, Ferrari oder Red Bull zum dahindarbenden Rest ist größer denn je, der Handlungsspielraum der neuen F1-Führung "Liberty Media" aber begrenzt. Alle Maßnahmen zur Kostensenkung, welche die Kleinen stärken und erfreuen würden, würden die Großen schließlich schwächen und verärgern. Nicht zum ersten Mal hat Ferrari angedroht, die Königsklasse zu verlassen, um - eventuell mit Titel-Rivale Mercedes - eine eigene Serie zu gründen.

Eine Formel 1 ohne Silberpfeile und die Renner aus Maranello scheint unvorstellbar. An eine Formel 1 ohne Pascal Wehrlein wird man sich hingegen schnell gewöhnen müssen.

