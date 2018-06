Von Moritz Bayer

"Berlin, Berlin, wir müssen nach Berlin!" Der leicht abgewandelte Satz, den man von Fußballmannschaften, die das DFB-Pokalfinale erreicht haben, im positiven Kontext kennt, sorgt derzeit im deutschen Rugby für gespaltene Stimmung. Denn mit dem Heidelberger Ruderklub und der RG Heidelberg stehen zwei Mannschaften am Samstag im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Ausgetragen wird diese aber beim RK 03 Berlin im Ortsteil Weißensee.

Nun ist - wie bei vielen Sportvereinen - so eine Auswärtsfahrt mit vielen spaßigen Elementen verbunden und wird, natürlich primär bei der siegreichen Mannschaft, auf der Rückfahrt zu einer Party im Bus ausarten, nur: Das kostet auch Geld. Geld, von dem der deutsche Rugbysport weder auf Verbands-, noch auf den allermeisten Vereinsebenen sonderlich viel hat.

Man kann die Kosten für Fahrt, Übernachtung - wenn man tags zuvor zur optimalen Vorbereitung anreist - und Verpflegung mit einigen tausend Euro veranschlagen. Hat man Pech, kommt eine knapp fünfstellige Summe zusammen. Das ist viel Geld, dessen Ausgabe hätte vermieden werden können.

Fakt ist: Die Vergabe durch den Verband fand bereits vor Monaten statt. Fakt ist aber auch: Neben dem RK Berlin hatte sich zumindest noch die RG Heidelberg beworben. Und dort fand zuletzt 2012 das finale Aufeinandertreffen zwischen dem HRK und dem TV Pforzheim statt. Berlin hingegen richtete vergangenes Jahr das Endspiel aus, damals duellierten sich ebenfalls der HRK und TVP.

Und die damalige Vergabe nach Berlin war richtig: Trotz des verpassten Endspiels des heimischen RK, der im Halbfinale gegen Pforzheim den Kürzeren gezogen hatte, kamen mehr als 1200 Zuschauer, die Berliner hatten die Veranstaltung vorzüglich organisiert.

Dennoch drängt sich die Frage auf, ob die erneute Vergabe dorthin bei zwei teilnehmenden Teams aus der gleichen Stadt so hat sein müssen. Die Entfernung von Heidelberg-Kirchheim nach Berlin-Weißensee beträgt rund 650 Kilometer.

Die Entfernung zwischen den Sportplätzen des HRK und der RGH rund 100 Meter. Da beide Mannschaften mit dem Bus fahren, sind das 2600 Kilometer mit entsprechenden Reisekosten.

Dass Berlin nicht ins Endspiel kommt, war seit längerer Zeit abzusehen, eher lief es auf ein Duell des HRK gegen RG Heidelberg oder Hannover hinaus. Auch aus der niedersächsischen Landeshauptstadt wäre es eine Auswärtsfahrt - wenngleich natürlich wesentlich kürzer - gewesen. Nun bummeln nicht nur Mannschaften, sondern auch sämtliche Fans der beiden Heidelberger Teams also in den Nordosten der Republik und sorgen in Berlin für eine würdige Endspielkulisse.

Eingefleischte Unterstützer werden den Weg auf sich nehmen und einige Familienangehörige vielleicht sogar einen Platz im Teambus ergattern. Kommt es nächstes Jahr zu einer vergleichbaren Situation, könnten die Mannschaften ja gleich zusammen anreisen.

Man kennt sich ja ohnehin. Je nach der dann herrschenden Stimmung könnte man dann auch wieder zum Original zurückkehren und singen: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

