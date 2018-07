Von Michael Wilkening

Mannheim. Es droht ein heilloses Durcheinander, vielleicht sogar ein Chaos - in jedem Fall wird es ungewohnt sein, wenn die Regionalliga-Saison, die am Freitagabend begann, im Mai 2019 beendet sein wird. Nach 34 Spieltagen, so viel steht fest, wird ein Klub die Tabelle anführen.

Noch nicht ganz klar ist, was danach passieren wird. Zum ersten Mal in der Geschichte der Spielklasse dürfen Spieler, Offizielle und Fans des Meisters tun, was bisher nicht möglich war - sie dürfen den Aufstieg in die Dritte Liga feiern.

Die Hoffnung bleibt, dass Klubs wie der 1. FC Saarbrücken, Kickers Offenbach, die SV Elversberg oder der SV Waldhof, die in der jüngeren Vergangenheit ein Feier-Verbot nach gewonnenen Meisterschaft auferlegt bekommen hatten, künftig den passenden Party-Knopf finden werden. Zum Glück gehört das Glücklichsein zu den Eigenschaften, die man im Grunde nicht verlernen kann.

Seit der Spielklassenreform von 2012, durch welche die Regionalliga Südwest in ihrer jetzigen Form aus der Taufe gehoben wurde, bedeutete die Meisterschaft nicht automatisch den Aufstieg - und das ewige Fußballgesetz, nach dem die Meister aufsteigen müssen, trat außer Kraft.

Nur einmal in den zurückliegenden sechs Spielzeiten gelang dem Meister der Südwest-Staffel in einer Aufstiegsrunde der Sprung in die Dritte Liga, fünf Mal gab es keinen Grund zur Freude - zuletzt vier Mal hintereinander.

Die "kleine" Reform des Regionalliga-Aufstiegs hat zur Folge, dass der Südwest-Meister in den kommenden beiden Spielzeiten jeweils direkt aufsteigt und keine Aufstiegsspiele gegen einen Meister der übrigen vier Staffeln bestreiten muss.

Das ist ein Fortschritt für den Südwesten, der dadurch möglich wurde, dass künftig vier statt drei Mannschaften in die Dritte Liga aufsteigen dürfen. Das sorgt für den sicheren Aufstieg des Südwest-Titelträgers - und zeitgleich für noch mehr Ungerechtigkeit. In dieser Spielzeit steigen außerdem die Meister der Regionalligen Südost und West auf, während der Bayern-Meister und der Erste der Regionalliga Nord weiterhin eine Aufstiegsrunde bestreiten.

Im Jahr darauf steigen die Sieger der Bayernliga und der Regionalligen Südwest und Nord direkt auf, die Besten der West- und Nordost-Staffeln spielen gegeneinander einen Aufsteiger aus. Das Vorgehen folgt einem Plan, ist aber willkürlich - und deshalb nicht fair.

In der Saison 2020/21 soll eine neuerliche Reform die Ungleichheiten beseitigen, wenngleich die Vergangenheit gezeigt hat, dass es sehr schwer werden dürfte, einen tragfähigen Kompromiss zwischen Dritter Liga und den Regionalliga-Klubs zu finden. Nun ja, immerhin dürfen die Meister der Regionalliga-Südwest wieder Meister- und Aufstiegsfeier miteinander kombinieren. Das ist schon mal ein Fortschritt.

Und der SV Waldhof will den entschlossen für sich nutzen.

