Von Joachim Klaehn

Richtig gute Geschichten beginnen meistens klein. Wie im Fall von Dirk Nowitzki, des besten deutschen Basketballers. 1995 entdeckt Holger Geschwindner den Würzburger Bub, bietet ihm Privatunterricht in einer Schulturnhalle in Rattelsdorf an, rund 15 Kilometer von Bamberg entfernt. Den Hallenschlüssel verwahrt die Bäckerei Meth in ihrer Kasse - Geschwindner bringt ihn nach jedem Training zurück, und Nowitzki stärkt sich danach mit Quarktaschen und Multivitaminsaft. Geschwindner weiß, worauf es ankommt: Ohne Hallenschlüssel keine Förderung, keine Weiterentwicklung, keine Karriere - kein Wurfglück.

Natürlich hat die Korbjägerzunft dieses Problem nicht exklusiv: Aber in der alten Basketball-Hochburg Heidelberg und Umgebung herrschen teilweise schon schwierige Rahmenbedingungen. Städtische Hallen stehen in der Ferienzeit im Sommer vier Wochen lang leer. Generell sehen die offiziellen Nutzungsrichtlinien vor, dass Vereinstraining nicht vor 17 Uhr möglich ist, was mit der Blockbelegung der Schulen zusammenhängt. Ausnahmen mag es von der Regel geben, letztendlich aber hängt alles von persönlichen Beziehungen ab - zur Schulleitung, zum Hausmeister oder zu einer Institution, siehe Universität, Pädagogische Hochschule oder Amt für Sport und Gesundheitsförderung -, um sich als Verein möglichst optimal aufzustellen.

Fallbeispiel USC Heidelberg: Unabhängig von der Spielbetriebs GmbH des ProA-Ligisten Academics verteilt sich der Trainingsbetrieb der Senioren- und Jugendteams auf zehn verschiedene Hallen im Stadtgebiet. Bis auf die im letzten Jahr erstklassigen BasCats übt keine Mannschaft in ihrer Spielhalle! Ein wirkliches Vereinsleben kann dadurch nicht entstehen, mitunter haben die Trainer allenfalls theoretischen Zugriff auf zusätzliche Trainingsgeräte. "Mein Auto ist ein mobiles Lager, die komplette medizinische Erstversorgung, Bälle, Tafel, sonstiges Equipment befindet sich im Kofferraum", sagt Oliver Muth, Headcoach des weiblichen Bundesliga-Nachwuchses in der WNBL (U 18).

Gerade für den Leistungssport im Jugendbereich sind solche Strukturprobleme Gift. Die männliche U 19 (NBBL) ist im zweiten Jahr nicht mehr in der Bundesliga vertreten, die U 16 (JBBL) hat immerhin die Qualifikationsrunde erfolgreich gemeistert.

Im Vergleich zu anderen Standorten hat Heidelberg klare Nachteile. Würzburg etwa verfügt über ein eigenes Trainingszentrum auf dem Bürgerbräu Gelände, Bad Aibling, im Damen-Basketball inzwischen eine Macht, hat einen alten Flugzeughangar fantasievoll umgebaut. Hier hat die TuS Schlüsselgewalt, die "Fireballs" sind ihre eigenen Chefs. In Heidelberg, Sandhausen, Leimen, Wiesloch, Walldorf, Sinsheim, Mosbach etc. sieht es hingegen ähnlich dürftig aus. Sowohl abteilungsübergreifend als auch intern finden Verteilungskämpfe statt, die Hallenböden sind häufig verdreckt, die Duschen in erbärmlichem Zustand.

Selbst die für Herbst/Winter 2019 geplante Großsporthalle in Heidelberg (Zuschauerkapazität: 5 000) wird hier kaum Linderung schaffen, sie soll primär als multifunktional ausgerichteter Veranstaltungstempel dienen.

Immerhin: In Mannheim, Gastgeber des seit 1958 ausgerichteten Albert-Schweitzer-Turniers, tut sich etwas. Die SG Mannheim ist neben Academics und BasCats zur dritten Kraft aufgestiegen. Mehr Hallenzeiten, städtische Förderung und die Gründung der Mike Townley Akademie als Talentschmiede senden kleine Signale in die richtige Richtung aus. Basketball-Ikonen wie Geschwindner und Nowitzki können dies bestätigen.

