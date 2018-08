Von Nikolas Beck

Meine Großmutter war eine schlaue Frau. Man solle aufhören, wenn es am schönsten ist, wusste Omi vor allem immer dann, wenn es beim Fernsehabend für mich mal wieder viel zu spät wurde.

Der großmütterliche Rat ist wissenschaftlich belegt. Die sogenannte Peak-End-Rule besagt, dass unser Gehirn nur zwei Messgrößen für die Zufriedenheit mit einem Ereignis kennt: den Höhepunkt und den Schlusspunkt. Und je schneller das Ende auf einen intensiven Höhepunkt folgt, desto besser bleibt das Ganze in Erinnerung.

Der erste Eindruck mag zählen, aber es ist eben der letzte, der bleibt.

Profisportler scheinen diesen Grundsatz vergessen zu haben. Dirk Nowitzki warf 2011 seine Dallas Mavericks zum NBA-Titel - eine Woche vor seinem 33. Geburtstag. Dirk, der mit zweitem Vornamen Werner heißt, spielt immer noch, verlängerte kürzlich seinen Vertrag für eine 21. Saison in Texas - und macht sich seit Jahren über seine fehlende Dynamik auf dem Platz lustig: Als er neulich eine Dopingprobe abgeben sollte, fragte er den Kontrolleur: "Haben Sie gesehen, wie ich mich in der vergangenen Saison bewegt habe? Würde ich etwas nehmen, müsste ich so schnell wie möglich das Produkt wechseln."

Claudio Pizarro wird seinen 40. Geburtstag ebenfalls im Profitrikot feiern. Zum mittlerweile fünften Mal unterschrieb der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Torjäger in Bremen. Obwohl er in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils nur noch einmal traf.

Gianluigi Buffon wurde 2006 mit Italien Weltmeister. Zwölf Jahre später wechselte er nach Paris. Ein 40-Jähriger auf der Suche nach einem neuen Abenteuer.

Getreu dem Motto: 40 ist das neue 30? Timo Boll meint ja. Deutschlands Tischtennis-Idol ist eines der Beispiele, die zeigen, dass alleine das Alter noch nicht vor Leistung schützt. Er traue sich auch mit 40 oder 41 noch die Weltspitze zu, sagte der 37-Jährige im März - nachdem er nach mehr als 20 Jahren wieder zur Nummer eins der Welt geworden war.

Auch für Cristiano Ronaldo scheinen sämtliche Regeln des Älterwerdens nicht zu gelten. Die spanische Sportzeitung AS bescheinigte dem 33-jährigen Fußballstar und Unterwäschemodel nun den Körper eines 20-Jährigen. Ob Ronaldos sieben Prozent Körperfett und 50 Prozent Muskelmasse für Juventus ausschlaggebend waren, 117 Millionen an Real Madrid zu überweisen?

Wer trotzdem noch daran zweifelt, dass "Oldies" auch im Sport "Goldies" sein können, der möge mal bei Roger Federer (bald 37) nachfragen. Doch Achtung: Selbst Tennisgötter kann der Sturz aus dem Olymp rasant ereilen. Die nur wenige Tage jüngere Serena Williams erreichte im Juli nach ihrer Babypause sensationell das Wimbledon-Finale. Diese Woche hagelte es mit 1:6, 0:6 gegen Johanna Konta die deutlichste Pleite ihrer 23-jährigen Profikarriere. Ans Aufhören denkt sie wie ihre 38-jährige Schwester Venus trotzdem nicht.

Ob gealterte Asse an ihrem Sport einfach genauso viel Spaß haben, wenn es nicht mehr für ganz vorne reicht? Oder mangelt es nur an einer realistischen Einschätzung des Leistungsvermögens?

Noriaki Kasai, der sich schon mit Jens Weißflog die Skisprungschanze teilte, träumt immer noch von einer olympischen Goldmedaille, kommt für Siege aber schon seit Langem nicht mehr infrage. Dennoch will er bis 2026 weitermachen. Die Olympischen Spiele in Sapporo seien eine "zu große Chance, um vorzeitig aufzugeben", findet der Japaner, der dann 53 Jahre alt wäre.

Fauja Singh könnte eine Erklärung dafür liefern. Und das britisch-indische Laufwunder weiß, wovon es spricht. Schließlich wurde er 2011 zum Marathonfinisher - als erster Hundertjähriger. Erst 2013 beendete Singh, 1911 geboren, seine Karriere und sagte einst: "Wenn man älter wird, wird man wie ein Kind und braucht die Aufmerksamkeit."

Aufhören, wenn’s am schönsten ist? Das will ein Profi über dem Zenit genauso wenig wie ein Dreikäsehoch vor dem Fernseher. Meine Omi könnte das bestätigen.

