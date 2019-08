Heidelberg. (RNZ) 50 Kilometer Länge und 2000 Höhenmeter - die neue Ultrastrecke beim GELITA Trail Marathon Heidelberg feiert am Sonntag, 6. Oktober, Premiere. Auch die bekannten Wertungen von Marathon-Trail mit einer Länge von 42,195 Kilometern und 1500 Höhenmetern bis zum neun Kilometer langen Himmelsleiter-Trail mit 450 Höhenmetern locken viele Teilnehmer auf den Karlsplatz. Im vergangenen Jahr starteten rund 1400 Läufer. Am Ende lief Moritz auf der Heide als glücklicher Sieger des Marathons nach 3:09:04 Stunden über die Ziellinie.

Zusammen mit dem Veranstalter, der Sporteventagentur M3, und Titelsponsor GELITA verlost die RNZ fünf Startplätze für den diesjährigen Trail Marathon. Die Gewinnspielfrage lautet: Wie lang ist die neue Wertung der Ultrastrecke?

Wer gewinnen will, ruft an unter Tel: 0 13 78 22 / 70 23 24 oder schickt eine SMS an die Nummer 5 20 20 mit RNZ WIN LOS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort "Trail Marathon" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich 17. August geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).