Von Eric Schmidt

Angelbachtal. Er wird nicht da sein heute Abend. Wenn um 19 Uhr die Bürgerversammlung in der Sonnenberghalle stattfindet, sitzt Thorsten Barth nicht im Publikum. Dienstag ist Trainingstag, der Coach des TSV Michelfeld bereitet seine Mannschaft auf das Derby gegen den SV Rohrbach vor - in der Soccerhalle in Wiesloch, weil der Sportplatz am Mühlwald schneebedeckt ist. Die Veranstaltung der Gemeinde zum Thema Sportflächenkonzept schenkt er sich ganz bewusst. "Das bringt eh nichts", sagt Barth. "Ich habe meinen Entschluss gefasst."

Der Entschluss heißt: Es ist Schluss. Am 3. Juni steigt in der Fußball-Landesliga der letzte Spieltag, dann oder spätestens nach der vielleicht erforderlichen Abstiegsrelegation wird Thorsten Barth sein Amt als Trainer niederlegen. Er ist nicht der einzige, der geht. Mit ihm nimmt die gesamte sportliche Führung den Hut. Betreuer Thomas Hafner, eine der treusten Seelen der Fußball-Abteilung, tritt zurück, ebenfalls Ziya Sönmez, der Coach der zweiten Mannschaft, Spielleiter Özkan Sümer und Co-Trainer Martin Lang, den Barth gerne "Küchenchef" nennt.

Unterschiedliche Vorstellungen

Grund für den kollektiven Rückzug sind unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft und konzeptionelle Ausrichtung des Vereins. Bürgermeister Frank Werner macht sich für eine Fusion der beiden Sportvereine TSV Michelfeld und TSV Eichtersheim zum TSV Angelbachtal stark, der Vorsitzende des Michelfelder TSV, Hans-Peter Mocsnek, unterstützt das Vorhaben. Machen die beiden Klubs gemeinsame Sache, nimmt die Gemeinde unter anderem die Infrastruktur in Angriff. So soll der Hartplatz in Michelfeld in einen Kunstrasen verwandelt werden. "Ohne die Kommune geht das nicht", ist Mocsnek überzeugt. "Ein einzelner Verein kann keinen solchen Kunstrasen zahlen."

Thorsten Barth ist nicht gegen einen Kunstrasen - im Gegenteil. Er hat ihn sich seit Jahren gewünscht und gefordert. Er ist auch nicht grundsätzlich gegen eine Fusion - "aber nicht um jeden Preis", wie er kürzlich in einem RNZ-Interview betonte. Ihn stört, dass die Schaffung eines Kunstrasens an die Bedingung der Fusion geknüpft ist. "Der Bürgermeister nennt das ,Angebot’. Für mich ist das etwas anderes. Da müsste man klären, ob ein Bürgermeister überhaupt so eingreifen kann in die Belange eines Vereins", sagt der TSV-Trainer. Nicht nachvollziehbar sei für ihn außerdem der Plan, die TSV-Halle am Vereinsheim abzureißen und gegen eine neue Halle der Gemeinde zu ersetzen. "Für mich ist das wie eine Enteignung." Auch das sportliche Konzept des eigenen Vorstands, was den TSV Angelbachtal betrifft, findet er alles andere als schlüssig. Vor allem: "Der Vorstand sagt: Er hat ein Konzept, weiß aber nicht, wie er dieses Konzept finanzieren soll. Das macht für mich keinen Sinn. Normalerweise macht man es gerade umgekehrt."

Wie was wo geplant ist, das will Hans-Peter Mocsnek nicht über die Zeitung verbreiten. Ob die Halle wirklich abgerissen werde, sei keine "finale Geschichte". Auch beim sportlichen Konzept sei nicht alles abschließend geklärt. Grundsätzlich bekräftigt er aber sein Interesse am Projekt TSV Angelbachtal. "Es geht um die Jugendarbeit, es geht darum, das Sportangebot zu sichern und adäquate Sportstätten zu haben. Das geht nur mit der Gemeinde und einem Partnerverein", stellt Mocsnek klar und ergänzt: "Wir müssen das Gesamte sehen. Wir haben nicht nur Fußballer beim TSV Michelfeld, wir haben zu 50 Prozent auch Turnerinnen und Turner." Dass es Gegenwind gibt, dass nicht alle Mitglieder den Zusammenschluss begrüßen, weiß Mocsnek. Mitte April wird es eine Informationsveranstaltung geben, im Juni soll dann in einer Mitgliederversammlung über die Fusion entschieden werden. Aufklärungsarbeit ist nötig. "Wir müssen die Leute richtig informieren. Und wir müssen die Leute, die im Zwiespalt sind, überzeugen."

Wann der TSV Angelbachtal erstmals auf Torejagd gehen kann? Mocsnek vermag es zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. "Es kann sehr schnell gehen. Es kann aber auch dauern", sagt der Vereinschef des TSV Michelfeld. Normalerweise spiele ein Fusionsklub in der Liga des höherklassigen Vereins. Das hänge aber natürlich auch von den Spielern ab, die zur Verfügung stehen. Dass Thorsten Barth nicht mehr mit im Boot sitzt, muss er zur Kenntnis nehmen. "Er hat jahrelang gute Arbeit geleistet. Aber jetzt haben wir unterschiedliche Auffassungen."

Und Thorsten Barth? Er ist mit sich und seiner Entscheidung im Reinen. Er ist immer mehr als nur Trainer gewesen. Er ist Teammanager und Sponsor, er hat viel Herzblut reingesteckt und den TSV Michelfeld zu Meisterschaften und Kreispokalsiegen geführt. 1895 ist der Klub gegründet worden, Barth möchte nicht als einer seiner Totengräber in die Vereinsgeschichte eingehen. "Diesen Schuh zieh’ ich mir nicht an", sagt er. Sein Ziel der nächsten Wochen ist, den Klassenerhalt in der Landesliga zu schaffen, unbedingt. Was danach kommt, ist offen. Dem Fußball wird er verbunden bleiben. Barth: "Es ist mein Hobby. Ich werde es jetzt nicht einfach aufgeben."