Mannheim. (miwi) Das zweite Halbfinale beim Albert-Schweitzer-Turnier entschädigte gestern für die Langeweile beim ersten Semifinale. Die deutschen U18-Basketballer lieferten sich einen leidenschaftlichen Kampf mit Russland und gewannen mit 80:75 (41:39). Zuvor hatten die Australier, die heute um 16.15 Uhr das Endspiel gegen den Titelverteidiger bestreiten, Italien locker 84:51 besiegt.

Die beeindruckende Serie geht weiter. Mit diesem Erfolg hat Deutschland beim AST, diesem hochkarätig besetzten Nachwuchs-Basketballturnier, 14 Siege hintereinander gelandet. Die letzte Niederlage gab es vor vier Jahren im Platzierungsspiel gegen Schweden, und wenn die Serie heute gegen die Australier hält, würden die Korbjäger des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) nach 2016 zum zweiten Mal den Siegerpokal in die Höhe halten. "Jetzt wollen wir die Australier noch einmal schlagen", sagte Bundestrainer Alan Ibrahimagic. In der Vorrunde hatte es gegen die "Aussies" zu einem 65:57-Erfolg gereicht.

Die 1500 Besucher in der GBG-Halle hatten eine spannende und hoch interessante erste Hälfte gesehen, in der die Russen einen starken Eindruck hinterließen. Offensichtlich haben die Osteuropäer ein Dutzend gut ausgebildeter Spieler zum AST geschickt, und die beschäftigten die DBB-Talente ordentlich. Weil die Deutschen ebenfalls bereit für das erste K.o.-Spiel im Turnierverlauf waren, entwickelte sich ein intensives Match, in dem die Führung im Laufe der ersten 20 Minuten hin und her wechselte. Das war Werbung für den Nachwuchsbasketball. Mit einem Dreier sorgte Spielmacher Jonas Mattisseck für die 41:39-Führung der Deutschen.

Unmittelbar nach der Pause gab es zum ersten Mal einen Lauf für eine der Mannschaften, mit sieben Punkten in Serie zog Deutschland auf 48:39 davon und brachte die Zuschauer in Partystimmung. Die Deutschen nahmen jetzt Fahrt auf und sorgten im dritten Viertel für die Vorentscheidung. Daran änderte auch der "Buzzer-Beater" von Valentin Rogkustov zum 52:64 nichts, der Vorsprung der Deutschen war komfortabel groß geworden. "Das war wohl das beste Viertel in diesem Turnier", lobte Ibrahimagic seine Schützlinge. Den Vorsprung brachten die Deutschen ins Ziel, auch wenn sie im Schlussviertel fast fünf Minuten ohne Punkte blieben.

Es gab noch einmal Nervenkitzel, weil die Russen starke Comeback-Qualitäten zeigten. Doch eine Wende gelang ihnen nicht, weil Luc von Slooten mit fünf Punkten in der Crunch time zum Matchwinner wurde. "Die Jungs haben Charakter und sich reingekämpft", sagte der Bundestrainer zufrieden.

Das erste Halbfinale wurde überraschend zu einer klaren Angelegenheit, und dazu gab es noch einen unerwarteten Sieger. Die Italiener waren als Gewinner der Gruppe B und leichter Favorit in das Duell gegen Australien gegangen, hatten gegen die Aussies aber nicht den Hauch einer Chance. Zur Pause waren die Talente aus "Down under" bereits mit 39:25 vorne, nach dem Wechsel zogen sie noch weiter davon. Die Australier dominierten die Körbe auf beiden Seiten des Spielfelds und agierten sehr variabel. Gegen diese Übermacht hatten die Distanzschützen der Italiener keine Chance, alleine Callum Dalton erzielte 30 Punkte für den ersten AST-Finalisten.

Deutschland: Mattisseck 16/3, Van Slooten 12/2, Bruhnke 10/2, George 10, Brenneke 9, Drescher 8, Wagner 7, Obiesie 6, Diallo 2, Hukporti, Vrcic.

Russland: Mikhhaylovskii 15/1, Savrasov 14/2, Ershov 10/1, Petenev 8, Rogkustov 8/1, Kadoshnikov 6, Odinokov 6/1, Shcherbenev 5/1, Shimuskii 3.