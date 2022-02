Von Rainer Kundel

Mannheim. Seit 8. Februar hat Pavel Gross den Kader der Adler Mannheim ohne die am Freitag zurückkommenden Olympia-Teilnehmer nach einer Zehn-Tage-Pause und reduziertem Trainingsbetrieb aufgrund eines Corona-Ausbruchs in der zweiten Januarhälfte wieder auf dem Eis. Zur Erinnerung: Das letzte DEL-Punktspiel des Tabellendritten datiert vom 19. Januar in Straubing, danach fielen vier Partien der Pandemie zum Opfer.

Wenn auch mit wenig Personal – neben den sechs Olympiateilnehmern fehlten die Langzeitverletzten Melart und Rendulic sowie sämtliche für die Heilbronner Falken abgestellten Förderlizenzspieler – galt es, die Belastung wieder zu steigern. Das geplante Restprogramm der Hauptrunde ist gewaltig, die DEL hat bereits für diesen Montag (19.30 Uhr) das am 28. Januar in Nürnberg ausgefallene Spiel bei den Ice Tigers neu angesetzt. Zwei Tage später geht es weiter bei den Augsburger Panther – eine Partie vom 23. November, als die Mannheimer noch im Champions-League-Achtelfinale vertreten waren.

Für Markus Eisenschmid, der auf eine Olympia-Teilnahme wegen der vorhersehbaren teilweise unmenschlichen Verhältnisse im Falle einer Quarantäne verzichtet hatte, fühlen sich die Tage derzeit "wie ein neuer Saisonbeginn an, es liegen ja fünf Wochen hinter unserem letzten Spiel". Der Stürmer nutzte die freien Tagen, um seine Freundin in Kapstadt zu besuchen. Sonne tanken, etwas anderes sehen, den Kopf frei bekommen, mal nicht mit Eishockey beschäftigen. "Das Wetter war mit 30 Grad auch ein ganz anderes", berichtet "Eisi". Von seiner Wohnung aus hat der 27-Jährige in den vergangenen Tagen mit ein paar Jungs aus der Mannschaft den kurzen Auftritt der DEB-Auswahl in Peking verfolgt. Jetzt liegt sein Augenmerk auf dem geballten Terminkalender der Blau-Weiß-Roten mit acht Nachholspielen.

Wie die DEL am Donnerstag informierte, wird aufgrund einer gemeinsamen Entscheidung der Klubs die Hauptrunde um eine Woche bis 3. April verlängert. Das Playoff-Viertelfinale beginnt deshalb erst am 10. April. "Wir gewinnen damit Zeit, die ausgefallenen Spiele möglichst alle nachholen zu können", hofft Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke, dass die Anwendung der Quotienten-Regel bei der Ermittlung der Abschlusstabelle nicht zum Tragen kommt.

Unterdessen hat die SAP Arena mit Hinweis auf ein seit langem umgesetzten verantwortungsbewusstem Hygienekonzept eine rechtliche Überprüfung der Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg beim für Eilverfahren zuständigen Verwaltungsgerichtshof beantragt. Derzeit sind bei Sportveranstaltungen in Hallen 4000, nach den Beschlüssen vom Mittwoch ab 4. März 60 Prozent der Kapazität, gedeckelt bei 6000 Besuchern, erlaubt. Das sind für das "Ufo" immer noch weniger als 50 Prozent.