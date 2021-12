Von Rainer Kundel

Mannheim. Familientag am 5. Dezember, Studententag am Freitag darauf – so hatte sich die Adler Mannheim ihre kommenden Heimspiele gegen die Grizzlys Wolfsburg und die Düsseldorfer EG vorgestellt. Nach dem im Vergleich zum Bund verschärften Corona-Erlass der baden-württembergischen Landesregierung vom gestrigen Freitag bleibt den Adler-Anhängern allerdings der Zutritt verwehrt. Die im Land erlaubten 750 Zuschauer bei Großveranstaltungen sind für die SAP Arena keine Alternative. "Wir können damit nicht annähernd eine gerechte Selektion treffen, dazu ist eine Öffnung wirtschaftlich in keiner Weise darstellbar", bittet Geschäftsführer Matthias Binder um Verständnis, dass der DEL-Tabellenführer beginnend mit dem Sonntag-Heimspiel gegen die Grizzlys (14 Uhr) bis auf weiteres wieder Geisterspiele austragen wird.

Seit einer Woche fanden bereits Heimspiele bayrischer Klubs mit weniger als 1000 erlaubten Besuchern statt, so das Giganten-Duell des EHC München gegen die Adler am vorgestrigen Donnerstag mit 912 Augenpaaren. Weniger gut situierte Klubs wie Straubing, Augsburg und Nürnberg wollen ihre Spiele aufs neue Jahr verschieben. In der Hoffnung, dann wieder mehr Besucher einlassen zu können. Terminlich bietet sich dafür fast nur noch die Olympia-Pause im Februar an. Die Mehrzahl der Klubs wird nun aus den noch bestehenden und nicht ausgeschöpften Töpfen der "Bundeshilfe Profisport" ihre Einnahmeverluste geltend machen. Nach Angaben des Fachmagazins Eishockey-News hat das Bundesverwaltungsamt bis zum 15. November 45 Millionen Euro an die Eishockey-Klubs von der DEL bis zur Oberliga erstattet.

Zum Sport und damit zu besseren Nachrichten. Als "Energie-Vampire" bezeichnete TV-Reporter Bastian Schwele, ein früherer Zweitligaspieler, die Vorstellung der Adler am Donnerstag beim 5:2-Sieg im Duell der Titelfavoriten in München. Gemeint war die zwei Drittel lang durchgezogene geballte Ladung aus disziplinierter Abwehrkraft und schnellem Umschaltspiel mit einer hohen Effizienz im Abschluss. 16 Schüsse kamen auf das Tor der Gastgeber, vier musste Torhüter Aus den Birken passieren lassen.

Auf der anderen Seite sorgte die unglaubliche Stockhand-Parade von Dennis Endras für Furore, als der Keeper in der 3. Minute gegen Ben Smith den frühen Rückstand verhinderte. Endras, der Zerberus, wollte die Aktion nicht zu hoch hängen. "Man probiert immer alles, um jeden Puck zu halten, um irgendein Körperteil an den Puck zu bekommen, etwas Glück braucht es auch dazu".

Pavel Gross machte trotz des neunten Siegs in Folge bei den "Roten Bullen" Mängel aus: "Das Ergebnis hat gepasst, die Art und Weise nicht. Im ersten Drittel haben wir zu viel zugelassen, im letzten waren wir zu passiv. Dazwischen waren wir aktiver, haben viele Zweikämpfe gewonnen, und sind mehr gelaufen".

Trotzdem sorgten die Blau-Weiß-Roten auf der Gegenseite für Frust und Ratlosigkeit. Trainer Don Jackson, dessen Psycho-Tricks vom letzten Sonntag wirkungslos verpufften, starrte gegen Ende immer häufiger auf sein Taktikbrett, wischte das Gekritzel mit den Fingern wieder aus, um neu anzusetzen. Die Ausflüchte von Yannic Seidenberg & Co. nach Spielende klangen wir ein Pfeifen im Walde. Man hätte die Platte vom Februar auflegen können, als München auf ähnliche Art ausgekontert wurden und stark angefressen für den Gegner kaum ein Lob parat hatten.

Sonntag, 14 Uhr: Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg.