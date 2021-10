Von Rainer Kundel

Krefeld. Ilari Melart hämmerte seinen Schläger vor Enttäuschung aufs Eis. Die Schiedsrichter hatten dem finnischen Verteidiger der Adler Mannheim gerade seinen ersten Treffer in der Deutschen Eishockey-Liga aberkannt, – eine grenzwertige, allenfalls eine "Kann-Entscheidung", weil Lean Bergmann den Krefelder Torhüter Shilin im Torraum behindert haben soll. Pavel Gross hatte nach der strittigen Situation in der 39. Minute Gesprächsbedarf, der nach dem Spiel aber abebbte, weil das Verdikt des "Streifendienstes" letztlich nicht entscheidend war. Es sorgte dennoch dafür, dass der Spielausgang bis zum Schluss eng blieb, ehe der Tabellenführer bei den unberechenbaren Krefeld Pinguinen mit dem 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) seinen sechsten Sieg in Folge feiern durfte.

Gegen die Pinguine kann man sich schon mal schwertun. Diese Erkenntnis nahmen die Blau-Weiß-Roten nicht nur aus ihrem Heimsieg von vor vier Wochen (3:2 n.V.) mit. "Wir müssen auf dem Boden bleiben, in Krefeld brauchen wir die Arbeitsschuhe", wusste Pavel Gross am Freitagabend, als das Schützenfest beim 7:1 gegen die Augsburger Panther zu Ende war. Der Trainer sah sich bestätigt und impfte seinem Kader, diesmal ohne den angeschlagenen Korbinian Holzer, eine kontrollierte Offensive ein.

"Wir erwarten passive Krefelder, die warten darauf, uns auskontern zu können", war sich Sinan Akdag, der 2014 den Weg von der Seidenstadt in die Kurpfalz fand, sicher. Trotz aller Warnungen, einmal tappte seine Mannschaft in die Falle, kassierte zu Beginn des zweiten Drittels bei eigener Überzahl das 1:1 durch Lucenius. Eine Powerplay-Situation zuvor lösten die Adler besser, Tim Wohlgemuth (18. Minute) traf im Nachschuss auf einen Querpass von Szwarz.

Der etwas andere Klub – die Pinguine erklärten sich zum EC Hollywood der DEL, ihr Eigentümer aus der Schweiz wurde noch nie im Rheinland gesehen und ihr russischer Trainer, der weder der deutschen noch der englischen Sprache mächtig ist, lässt auf der Bank durch den 25-jährigen Geschäftsführer übersetzen – machte den technisch und läuferisch überlegenen Adlern das Leben schwer. Die zweite Führung durch Joonas Lehtivuori (36.) nach dem "Zuckerpass" von Nigel Dawes auf die lange Ecke schien der Brustlöser zu sein.

"Die spielen in der neutralen Zone das Trap-System und warten auf Fehler", umschrieb Markus Eisenschmid bei MagentaSport mit "Falle" fachgerecht das destruktive System des Tabellen-Dreizehnten. Der Tag des 85. Jubiläums des Krefelder Eishockeys war kein Anlass für die Multi-Kulti-Truppe der Frackträger (je zwei Russen, Nordamerikaner, Schweden, je ein Lette, Finne, Däne und Slowene) von diesem Muster abzuweichen.

Weil die Mannheimer mehrfach die Vorentscheidung verpassten, dauerte es bis zur 58. Minute, ehe Jason Bast auf Vorarbeit von Krämmer das 1:3 markierte. Der Anschlusstreffer 52 Sekunden vor der Sirene war nur noch ein Schönheitsfehler und verlieh den oft eindeutigen Kräfteverhältnissen aus Krefelder Sicht einen knapperen Anstrich als nötig. "Gegen diese Mannschaft darfst du nicht voll in die Offensive gehen, die hauen sonst hinter dir ab", fand Tim Wohlgemuth am Ende passende Worte.

Krefeld Pinguine – Adler Mannheim 2:3 (0:1, 1:1, 1:1); Tore: 0:1 Wohlgemuth (18.), 1:1 Lucenius (21.), 1:2 Lehtivuori (36.), 1:3 Bast (58.), 2:3 Lessio (60.); Schiedsrichter: Hunnius/Steingroßl (Berlin); Strafminuten: 10/4; Zuschauer: 3 685.