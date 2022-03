Von Rainer Kundel

Bremerhaven. Im Gegensatz zur derzeitigen Wetterlage trägt das Tief in der Deutschen Eishockey-Liga den Namen Adler Mannheim. Statt der erhofften Revanche nach der 0:2-Heimniederlage vom Freitag unterlagen die mit dem Flugzeug angereisten Mannheimer am Sonntagnachmittag bei den Bremerhavener Pinguins sang-und klanglos mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) und gehen somit mit sechs Gegentoren aus dem Wochenende gegen die Seestädter. "Wir haben keine Erklärung dafür, müssen aber dennoch positiv in die Zukunft schauen, auch wenn es heute nichts Positives gab", klang aus den Worten von Nico Krämmer nach trostlosen 60 Minuten tiefe Ratlosigkeit.

Mehr als das Resultat gibt der auf allen Gebieten blamable Auftritt des Tabellenfünften großen Anlass zur Sorge. Einfachste Dinge misslangen, kaum ein Pass fand den Mitspieler, die Laufwege passten nicht, der Sturm mit etlichen Totalausfällen arbeitete nicht mal eine Handvoll nennenswerter Szenen heraus.

Dazu herrschte nach dem dritten Gegentor durch Dietz Anfang des zweiten Abschnitts Resignation und löste Frustration aus. Vor allem Korbinian Holzer kühlte sein Mütchen an einem "Pinguin", kassierte bis zum Ende des gänzlich missratenen Nachmittags sechs Strafminuten und war nach einer abfälligen Geste endgültig der Buhmann bei den heimischen Zuschauern.

Zuvor hatten Urbas (11. Minute) im Powerplay (Strafzeit Iskhakov) und Andersen (17.), der aus zentraler Position alle Zeit und Raum der Welt hatte, den Tabellensechsten in Führung gebracht, nochmals Dietz (53./Strafzeit Holzer) traf zum Endstand.

Nachdem Ilari Melart am Freitag nach dem Bandencheck gegen Friesen, der eine Augenverletzung davon trug, mit einer Zwei-Spiele-Sperre belegt wurde, Joonas Lehtivuori weiter angeschlagen fehlte und Mark Katic zu Hause auf Familienzuwachs wartet, gingen die Blau-Weiß-Roten mit sechs Defensivkräften die Partie an, standen aber von Beginn an neben sich. Den zwei Handvoll an die Küste mitgereisten Fans boten sich leblose Adler, die sich 14 Tage vor Beginn der Playoffs in einem offenbar ungebremsten Sturzflug befinden.

"Es darf nicht sein, dass wir kurz vor den Playoffs so unstrukturiert aussehen. Das zieht sich ja seit Wochen durch, wir müssen schnell handeln", beschrieb Markus Eisenschmid die Situation ohne Umschweife, nachdem noch am Freitag bei Trainer Pavel Gross und einigen Akteuren das Schönreden Konjunktur hatte.

So wurde Sinan Akdag bei seinem 800. DEL-Spiel der Tag verhagelt. "Wir wollen das beste aus der Situation machen und für die Playoffs Schwung aufnehmen", hoffte der Jubilar vor dem ersten Bully. Wenn der Schwung so aussieht wie das anschließend Gebotene, wird das Saisonende für die taumelnden "Greifvögel" schon auf die Ostertage fallen. Die Bilanz nach der Olympiapause ist ernüchternd: 18 Punkte aus 14 Spielen sind Zahlen eines Rangzwölften, ein Torverhältnis von 35:41 verdeutlicht die Probleme in allen Zonen. Wer legt bei dieser Gemengelage den Schalter um?

Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim 4:0 (2:0, 1:0, 1:0); Tore: 1:0 Urbas (11.), 2:0 Andersen (17.), 3:0 Dietz (22.), 4:0 Dietz (53.); Schiedsrichter: Köttstorfer (Bad Aibling), Rekucki (USA); Strafminuten: 8/10; Zuschauer: 2839.