Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist ein Katz und Maus-Spiel. Die Nachholspiele, die die Deutsche-Eishockey-Liga (DEL) in den letzten Wochen bereits absolviert hat, werden täglich von neuen coronabedingten Spielabsagen überholt. Nicht nur in der DEL bleibt das Virus meist der Sieger. Auch die Champions-Hockey-League (CHL) sucht noch immer ihren zweiten Finalisten. Zunächst war der EHC München in Quarantäne, am Dienstag sollte in einem "Best of one" in Tampere der Gegner von Rögle BK (Schweden) ermittelt werden sollte, bevor nun die Finnen selbst in Quarantäne mussten.

Zurück zur DEL, wo für die Adler Mannheim beide Spiele des Wochenendes gegen Bremerhaven betroffen sind. Inzwischen hat die Liga mit Einverständnis der Beteiligten zwei weitere Nachholspiele der Kurpfälzer neu terminiert. Am 7. März (Montag) soll beim ERC Ingolstadt gespielt werden, am 24. März, 24 Stunden nach dem Heimspiel gegen Schwenningen, bei den Iserlohn Roosters. Bereits für den 22. Februar wurde die vom 23. November verschobene Partie (Überschneidung mit dem CHL-Achtelfinale) in Augsburg angesetzt. Für die am Wochenende ausgefallenen Partien gegen und in Bremerhaven wird es schwer sein, einen Termin zu finden. Die Wochen nach der Olympiapause sind bereits belegt. Angesichts der wahrscheinlich großen Adler-Abordnung für Peking scheiden Ansetzungen in den ersten drei Februarwochen faktisch aus.

Einen guten Riecher im Zusammenhang mit der Pandemie hatte Adler-Trainer Pavel Gross, indem er den überzähligen Philipp Preto vergangene Woche nicht nach Heilbronn ziehen ließ. Beim Zweitligisten gibt es inzwischen einen größeren Corona-Ausbruch. "Wir wollen eine Art Taxi Squad einrichten" kündigte Gross an. Darunter versteht man eine Gruppe von Spielern, die zwar nicht zum Spieltags-Kader zählt, sich aber im Hygiene-Kreis des Klubs bewegt, um im Fall plötzlicher Ausfälle ohne Anreise und größere Formalitäten bereitzustehen.

Was bedeutet, dass bis auf weiteres selbst bei einem sich wieder füllenden Kader die Jungprofis Preto, Wirth, Dziambor, Klos und Tosto weiter in Mannheim trainieren statt zum DEL2-Kooperationsklub ins Unterland zurückzukehren. Damit das Virus nicht von Heilbronn nach Mannheim springt sollte es in dieser Zeit selbstverständlich sein, dass Gesundheit vor Spieler-Entwicklung geht.

Es ist zudem ein kleines Wunder, dass Covid-19 nicht erneut in der Mannheimer Kabine Einzug gehalten hat. Am Tag nach der 1:2-Niederlage vom Mittwoch in Straubing gab es bei den Niederbayern zum zweiten Mal innerhalb der Saison Corona-Alarm. Zehn Personen inklusive dem Bankpersonal meldeten sich ab, so dass in einer Kontaktsportart wie Eishockey ein schneller Übergriff auf den Gegner nicht auszuschließen ist. Inzwischen mussten aufgrund nicht spielfähiger Mannschaften mehr als 30 Partien abgesagt werden, die letzten davon am Freitag um 16 Uhr. Davon wurden zwölf vom 29. Januar bis 20. Februar während der eigentlich vorgesehenen Olympia-Pause neu angesetzt. Auf einer Videokonferenz hatten sich die Klubs kürzlich darauf verständigt, diese Zeit für Nachholspiele zu nutzen, ohne allerdings dazu verpflichtet zu werden, sofern ein Beteiligter Nationalspieler abstellt.

Gleich wann die Blau-Weiß-Roten wieder antreten: David Wolf muss zunächst pausieren. Die Liga sperrte den Stürmer aufgrund eines Stockchecks gegen Cody Lampl für zwei Spiele. Der für seine rüden Attacken bekannte Lampl ging als Verursacher ebenso straffrei aus wie nach seinem Check in die Bandenumrandung gegen Markus Eisenschmid.

Die Termine der Adler Mannheim (Resthauptrunde): 25.1. Krefeld (Heim), 28.1. Nürnberg (Auswärts), 23.2. Augsburg (A), 25.2. Iserlohn (H), 27.2. Düsseldorf (A), 2.3. Straubing (H), 4.3. Augsburg (A), 7.3. Ingolstadt (A) 9.3. Ingolstadt (H), 11.3. Berlin (H), 13.3. München (A), 16.3. Nürnberg (A), 18.3. Bietigheim (H), 22.3. Schwenningen (H), 23.3. Iserlohn (A), 25.3. Wolfsburg (H), 27.3. Krefeld (A). Nicht terminiert: Bremerhaven (H und A).