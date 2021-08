Denis Reul (v.) wird die Adler in der neuen Saison als Kapitän aufs Eis führen. Archivbild: vaf

Von Rainer Kundel

Cardiff. Gelungener Auftakt der Adler Mannheim bei ihrer sechsten Teilnahme an der Champions Hockey League: Der DEL-Hauptrundensieger der vergangenen Saison siegte beim britischen Vertreter Cardiff Devils mit 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) und ließ durch drei Tore innerhalb von zehn Minuten früh keinen Zweifel am Spielausgang aufkommen.

Selbst eingefleischte Eishockey-Fans wissen wenig über den Sport mit dem kleinen Puck auf der Insel, was angesichts der noch jungen Geschichte der Waliser nicht weiter verwunderlich ist. Die Cardiff Devils, 1986 gegründet, nehmen an dem seit 2003 bestehenden gemeinsamen Profi-Spielbetrieb im Königreich mit Klubs aus England, Schottland, Wales und Nordirland teil.

Als Meister der Saison 2018/19 traf der Klub am Donnerstagabend nach anderthalb Jahren Pause auf einen Gegner, der ihm von Beginn an läuferisch und technisch deutlich überlegen war. 2020 wurde die Saison auf der Insel aufgrund des Corona-Ausbruchs abgebrochen, die Spielzeit 2020/21 fand erst gar nicht statt.

Mit Brendan Mikkelson, dem Verteidiger aus der Adler-Meistermannschaft 2019 und den ehemaligen DEL-Stürmern Stephen Dixon (Wolfsburg) und Brodie Dupont (Iserlohn) traf man in der Viola-Arena auf drei bekannte Gesichter. Auf dem Matchblatt standen beim Gastgeber nur 15 Feldspieler, die neben sechs Briten aus Nordamerika stammen, wogegen die Mannheimer trotz vier Absenzen vier komplette Blöcke aufboten.

"Wir werden keine Mannschaft unterschätzen", versicherte Pavel Gross vor Spielbeginn. "Das ist keine Vorbereitung mehr, es geht schon um die Wurst" hatte der Adler-Coach größere Gegenwehr erwartet. "Die Zeit, in der dort überschaubares Eishockey gespielt wurde, ist vorbei. Wir wollen uns gut präsentieren und unser erstes Spiel sofort gewinnen".

Wie befohlen, zeigte sich seine Mannschaft von Beginn an lauf- und spielstark. Jordan Szwarz versenkte den Puck bereits nach 57 Sekunden hinter Mac Carruth zur Führung. Die Verteidiger Jonas Lehtivuori und Moritz Wirth legten aus der Halbdistanz innerhalb von 74 Sekunden zur 3:0-Pausenführung nach. Ab diesem Zeitpunkt hatte die kleine Gruppe Mannheimer Fans, die auch eine 1100 Kilometer weite Reise nicht abschreckte, die akustische Hoheit ("Nur der MERC …") in der gut besuchten Halle erlangt, musste bis zum nächsten Treffer aber bis zur 32. Minute warten: Borna Rendulic traf in Überzahl. 35:6 Torschüsse zugunsten der Adler dokumentieren auch statistisch den einseitigen Spielverlauf. Andrew Dejardins (44.), der einen Schuss von Wirth abfälschte, sorgte für den Endstand. Goalie Carruth als bester Akteur der "Teufel" verhinderte mit etlichen Paraden ein Debakel für die Waliser. Sein Gegenüber Dennis Endras blieb dagegen bei seinem 20. CHL-Einsatz zum zweiten Mal ohne Gegentor.

Inzwischen hat die Mannschaft auch die offene Kapitänsfrage beantwortet und Denis Reul zum Nachfolger des nach München abgewanderten Ben Smith gewählt. Der 32-jährige Verteidiger geht in seine dreizehnte Saison bei den Blau-Weiß-Roten. Korbinian Holzer, David Wolf, Desjardins und Lehtivuori wurden von den Trainern als Vertreter bestimmt und bilden mit Reul den Mannschaftsrat.

Cardiff Devils - Adler Mannheim 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Tore: 0:1 Szwarz (1.), 0:2 Lehtivuori (10.), 0:3 Wirth (11.), 0:4 Rendulic (32.), 0:5 Desjardins (43.)

Schiedsrichter: Dalton/Smith (England)

Strafminuten: 8/6

Zuschauer: 3000