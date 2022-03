Von Nikolas Beck

Heidelberg. Wenn die eigenen Wünsche in Erfüllung gehen sollen, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Offensichtliches, etwa eine positive Einstellung, Zweifel vermeiden oder geduldig bleiben. Aber auch kleine Tricks, die angeblich große Wirkung haben. So soll man seinen Wunsch aufschreiben und idealerweise mit "Ich bin ..." beginnen. Steigert das Vertrauen in die Erfüllung, sagen die Experten.

Wie Branislav Ignjatovic seine Wünsche für Samstagabend formuliert hatte, ist nicht überliefert. In Erfüllung gegangen sind sie dennoch. Beim 81:78 (44:46)-Erfolg gegen Braunschweig bewiesen die MLP Academics Heidelberg einmal mehr, dass sie am stärksten sind, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen.

Denn eigentlich kam das Duell mit den Löwen für die Heidelberger viel zu früh. Gerade einmal vier Trainingseinheiten, lediglich zwei davon in kompletter Besetzung, hatten sie absolvieren können, nachdem sich zuvor drei Viertel der Mannschaft mit Corona infiziert hatten.

Daher hatte Ignjatovic "ein bisschen Glück und eine ähnliche Leistung wie im Hinspiel in Braunschweig von Kelvin Martin" auf seinen Wunschzettel geschrieben. Mitte Januar hatte Martin vielleicht sein bestes Saisonspiel gezeigt und die Academics mit einem Alley-oop-Spielzug mit der Schlusssirene in die Verlängerung und damit zum Sieg geführt.

Kyan Anderson feierte ein gelungenes Debüt. Foto: cheesy

Weil man ja positiv denken soll, nennen wir es nicht Pech der Niedersachsen, sondern tatsächlich Glück der Academics, dass die Gäste alleine in den letzten drei Minuten sieben (!) Freiwürfe daneben setzten. Der Auftritt von Martin dagegen ließ keinen Interpretationsspielraum: der war bärenstark. 23 Punkte, neun Rebounds, drei Steals – passenderweise einer davon in der letzten Aktion der Partie, der Braunschweig gar keine Chance mehr ließ, mit einem wilden Dreier doch noch auszugleichen. Mit zehn von 13 aus dem Feld, drei von drei von "Downtown" und einem Effektivitätswert von 28 war der 32-Jährige ohne jeden Zweifel der Mann des Abends. Die sieben Ballverluste leistete er sich nur, weil schließlich auch noch Verbesserungspotenzial bleiben müsse – und er habe auch keine besondere Beziehung zu Braunschweig, scherzte Martin hinterher im RNZ-Interview: "Als die ersten Würfe reingingen, wollte ich es einfach laufen lassen, ohne es zu erzwingen." Er habe überhaupt keine Lust, für seine Abschlüsse hart zu arbeiten, grinste der Linkshänder und wiederholte beinahe mantraartig, wie wichtig ihm "easy buckets", also die einfachen Körbe seien.

Diesmal noch ein bisschen mehr. "Das war hart, eine ganze Woche lang nichts zu machen, sich kaum zu bewegen, und dann fast ohne Training solch eine wichtige Partie zu spielen – wir wussten, dass wir körperlich Probleme bekommen würden." Martin selbst verpasste weite Teile des dritten Viertels, weil er seine Krämpfe behandeln ließ.

Einfach nur stolz war Ignjatovic daher wieder einmal, Trainer dieses Teams zu sein. Stolz auf Martin, "der Basketball mit viel Herz zelebriert", aber auch auf Neuzugang Kyan Anderson. Der erfahrene Spielmacher war bei seinem Academics-Debüt zwar nicht frei von Nervosität. Diese hatte er aber spätestens in den finalen Momenten abgelegt, als er (im Gegensatz zu den Braunschweigern) fünf seiner sechs Freiwürfe verwandelte.

Er sehe seine Aufgabe vor allem darin, "seinen Kollegen die Arbeit zu erleichtern", so Anderson. Seinem Coach hat er als siebter US-Amerikaner, den Job allerdings erst einmal erschwert. Schließlich dürfen nur sechs im Spieltagskader stehen. Dass Osasu Osaghae in Zivil auf der Bank Platz nehmen musste, wird für die meisten der 1483 Zuschauer im SNP Dome keine große Überraschung gewesen sein. Er werde aber von Spiel zu Spiel schauen, wie seine Profis drauf seien und wer zu welchem Gegner am besten passe, versicherte Ignjatovic.

Zu Kelvin Martin passten einmal mehr die Niedersachsen. "Ich habe ihm gerade in der Kabine gesagt, wir müssten eigentlich viel häufiger gegen Braunschweig spielen", berichtete der Serbe. Ob sich da einer eine Playoffserie gegen die Löwen wünscht? Daraus wird trotz des zweiten Erfolgs hintereinander in diesem Jahr eher nichts. "Aber es war ein ganz wichtiger Sieg für unserer Saisonziel und ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt", sagte der Heidelberger Trainer, dem nach überstandener Covid-19-Erkrankung trotz des Sieges nicht nach feiern zumute war.

"Ich bin...", sagten Ignjatovic und Martin unabhängig voneinander, aber wortgleich, "... einfach nur müde." Die zwei Punkte werden geholfen haben, dass der Wunsch nach einer erholsamen Nacht in Erfüllung gehen konnte.

Heidelberg: Martin 23 (3 Dreier), Chapman 13 (3), Lowery 13 (2), Geist 12 (1), Ugrai 10 (1), Anderson 6, Ely 4, Würzner, Heyden, Friederici.

Braunschweig: Krämer 23 (3 Dreier), van Slooten (2), 11 (3), Turudic (1), Zagars 7 (1), Klaasen 5, B. Tischler 5, N. Tischler 4, Peterka 3 (1).

Stenogramm: 8:5 (5.), 15:5 (7.), 22:20 (1. Viertel), 29:29 (14.), 38:37 (18.), 44:46 (Halbzeit), 53:49 (23.), 58:56 (3. Viertel), 66:64 (34.), 72:69 (38.), 81:78 (Endstand).