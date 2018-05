Würzburg. (rüb) Seit gut einer Woche bereiten sich die Würzburger Kickers auf die bereits am 24. Juli beginnende Drittliga-Saison vor. Noch bis Donnerstag legt Trainer Bernd Hollerbach mit seinem Team beim Trainingslager in Wörgl/Tirol die körperlichen Grundlagen für die neue Spielzeit, die mit dem Spiel der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen Bundesligist Werder Bremen (Wochenende vom 7. bis 10. August) gleich einen besonderen Höhepunkt bereithält.

"Wer in der dritten Liga bestehen will, muss topfit sein", sagte Bernd Hollerbach "wir werden in Österreich hart arbeiten, um eine gute Basis für die neue Saison zu schaffen." Aus dem Trainingslager meldeten die Kickers zudem einen weiteren Neuzugang: Spielmacher Daniel Nagy unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der 24-jährige Ungar spielte zuletzt in seiner Geburtsstadt beim traditionsreichen Erstligisten Ferencváros Budapest.

Kickers-Cheftrainer Bernd Hollerbach ist Nagy noch aus seiner Hamburger Zeit ein Begriff, als dieser als junger Spieler beim HSV ausgebildet wurde. Dort gehörte er zeitweise zum Bundeligakader und war zuletzt in der U23 in der Regionalliga im Einsatz. Dann wechselte Nagy zum VfL Osnabrück in die dritte Liga. Dort absolvierte er 65 Liga-Spiele, in denen er acht Tore erzielte und zwölf Vorlagen beisteuerte.

Zuvor hatten die Kickers bereits Torhüter Dominik Brunnhübner (SV Seligenporten), Verteidiger Peter Kurzweg (TSV 1860 München II), Innenverteidiger Richard Weil (1. FSV Mainz 05 II) und Mittelfeldspieler Dennis Russ (SC Freiburg II) verpflichtet. Weitere Verstärkungen sollen folgen.

Nach der Rückkehr aus Österreich bestreiten die Jungs von Bernd Hollerbach am Samstag, 27. Juni, um 17 Uhr in Richelbach (Landkreis Miltenberg) ein Testspiel gegen den Zweitligisten SV Sandhausen.