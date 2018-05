Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben gestern Mittag für den morgigen Mittwoch zu einer Pressekonferenz mit dem Tagesordnungspunkt "Vorstellung des neuen Cheftrainers" eingeladen. Wie die RNZ bereits am 29. April berichtete, mehren sich die Anzeichen, dass es sich dabei um Sean Simpson handelt. Der Kanadier, geboren in Essex/England, wurde am 2. Mai vom finanziell schwer angeschlagenen EHC Kloten (Schweiz) aus einem laufenden Vertrag abgefunden und steht somit sofort zur Verfügung.

Bereits zweimal hatten die Mannheimer Adler in jüngster Zeit Interesse an Sean Simpson bekundet, allerdings stand dieser sowohl nach der Trennung von Harold Kreis als auch zuvor stets unter Vertrag.

Der eloquente Trainer, der seit Jahren nur gemeinsam mit seinem drei Jahre jüngeren Assistenten Colin Muller zu seine Verträge antritt, ist in Deutschland kein Unbekannter. Von 1999 bis 2002 trainierte er die München Barons (Meisterschaft 2000), danach ein Jahr nach dem Umzug der Münchner nach Hamburg die Freezers. Neben mehreren Stationen beim EV Zug (Schweiz) trainierte der deutsch sprechende Simpson vier Jahre lang die Schweizer Nationalmannschaft.

Der am 4. Mai 56 Jahre alt gewordene Trainer, der schon zu den erfolgreichen Adler-Jahren während des Meister-Triple (1997-1999) eng mit Lance Nethery und Marcus Kuhl befreundet war, steht allerdings anders als Meistermacher Geoff Ward eher für ein kontrolliertes Eishockey mit defensiver Grundordnung und gilt an der Bande als kontrolliert abwägender Coach, der nie die Contenance verliert.

Die Tendenz zur Personalie Simpson verstärkt sich dadurch, dass die Adler gestern nur wenige Stunden nachdem Internetportale aus der Schweiz und ein deutsches Fachmagazin das Thema aktuell "aufgewärmt" hatten, zur Pressekonferenz eingeladen haben.