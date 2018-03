Das Wintergame steigt am 7. Januar 2017 in der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim.

Er will nicht nur auf dem Eis jubeln: Ronny Arendt von den Adler Mannheim ist jetzt schon heiß auf das Wintergame in knapp zehn Monaten. Fotos: vaf

Von Christopher Benz

Sinsheim. Ein "Hooligan" auf Schlittschuhen in einem Fußballstadion. Was wie ein wirrer Traum eines begeisternden Fans klingt, der im Unterbewusstsein die Sportarten miteinander verknüpft, wird am 7. Januar 2017 Wirklichkeit.

Der "Hooligan" ist Ronny Arendt von den Adler Mannheim, der diesen Spitznamen seiner nimmermüden Spielweise zu verdanken hat. Die Schlittschuhe schnallt er sich das ganze Jahr über unter die Füße, und die Rhein-Neckar-Arena ist Anfang des nächsten Jahres Gastgeber des alle zwei Jahre stattfindenden DEL-Wintergames. 29 700 Zuschauer dürften dann die Ränge in Sinsheim füllen, wenn die Schwenninger Wild Wings und die Adler Mannheim im Baden-Württemberg-Derby aufeinandertreffen.

"Wir rücken die Tradition dieses Duells und unseres Sports in den Fokus", erklärt Daniel Hopp, Geschäftsführer der Mannheimer. Daher entschieden sich die Verantwortlichen, die Partie unter dem "The Good Old Hockey Game", zu vermarkten. Von zwei Bewerbungen entschied sich die Deutsche Eishockey Liga für Sinsheim, nachdem Mitbewerber Düsseldorf bereits das zweite DEL-Wintergame 2015 ausrichtete. Damals kamen 51 125 Fans und stellten einen Besucherrekord im europäischen Club-Eishockey auf. Dieser Rekord bleibt definitiv unangetastet. Das erste Wintergame hat 2013 in Nürnberg stattgefunden. Beide Veranstaltungen verhalfen dem deutschen Eishockey zu großer internationaler Aufmerksamkeit und damit ist ebenfalls Anfang Januar 2017 zu rechnen.

Seit 2005 spielt Ronny Arendt schon für den amtierenden deutschen Eishockey Meister. Die Rhein-Neckar-Region ist für ihn und seine Familie zur Heimat geworden. "Das ist ein Höhepunkt im Leben eines Sportlers", beschreibt der 35-Jährige seine Gefühlslage, nachdem die frohe Kunde vor rund zwei Wochen die Runde in der Kabine machte. "Anders als beim Fußball wollen wir dieses Stadion dann auch mal zum Beben bringen", erklärt der 172 Zentimeter lange Flügelstürmer mit einem Augenzwinkern, wohlwissend dass die Adler-Fans dafür bekannt sind, für eine emotionale, positive Stimmung zu sorgen.

Schon seit jeher ist Arendt dem Fußball sehr eng verbunden. Seit der Wende ("davor gab es ja nur Dresden und Leipzig für uns") schlägt sein Herz für den SV Werder Bremen, "dort spielten ja auch recht schnell einige Ossis." Ansonsten ist Ronny Arendt ab und zu in Kaiserslautern im Stadion zu Gast, aber auch die Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena hat er schon häufig besucht. "Die habe ich habe in letzter Zeit aber eher gemieden, da ausgerechnet, wenn ich da war, die Hoffenheimer öfters kurz vor Schluss verloren haben", ist der 15-malige Nationalspieler abergläubisch und hofft auf bessere Zeiten für die TSG, damit sie erstklassig bleibt.

Bis einschließlich diesen Sonntag (13. März) genießen die aktuellen Dauerkarteninhaber der Adler Mannheim ein Vorkaufsrecht für maximal drei Eintrittskarten. Rein sportlich gesehen ist das Wintergame ein Heimspiel für Schwenningen, daher ist es auch nicht in der Adler-Dauerkarte 2016/17 enthalten. Ab Montag, 14. März, gehen die restlichen Eintrittskarten online über die Homepage der SAP Arena in den freien Verkauf. Wer sich dieses einmalige und mit Sicherheit stimmungsgeladene Spektakel nicht entgehen lassen möchte, sollte sich frühzeitig um Tickets bemühen.