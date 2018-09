Fabian Hambüchen wähnte sich bereits als Meister am Boden, musste am Ende aber Matthias Fahrig zu Titel gratulieren. Fotos: vaf

Von Nikolas Beck

Mannheim. Sympathisch, bodenständig, wortgewandt - Elisabeth Seitz ist gewiss kein Lautsprecher. Aber Deutschlands beste Turnerin hält, was sie verspricht. Erst am Sonntagabend sicherte sich die Altlußheimerin im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfests ihren vierten nationalen Mehrkampftitel in Serie und versicherte, ohne arrogant zu klingen: "Ich weiß, dass ich noch mehr kann als ich gezeigt habe." Als der Olympia-Sechsten ihr elftes deutsches Gold umgehängt wurde, war die Zeit des Grübelns schlagartig vorbei. Die Zweifel, ob die kurze Vorbereitung aufgrund ihres Abistresses reichen würde - wie weggeblasen. "In den Einzelfinals werde ich wieder Vollgas geben", versprach das sympathische Aushängeschild der Mannheimer TG.

Stufenbarren-Bronze für Seitz

Gestern Abend ließ "Eli" ihren Worten Taten folgen. Am Stufenbarren stockte die 19-Jährige auf und bewies einmal mehr, dass sie ein echter Wettkampftyp ist. Gleich mehrfach hatte sie beim Warmmachen noch gepatzt und lag auf der Matte. Als ihr um 21.22 Uhr die Herzen ihres Heimpublikums zuflogen, passte aber alles - auch der "Def". Seitz strahlte, ihre Trainerin Claudia Schunk klatschte anerkennend Beifall, und die Maimarkthalle stand Kopf.

Dass am Ende "nur" die Bronzemedaille heraussprang, weil sowohl Lisa Katharina Hill (MTV Stuttgart), als auch Sophie Scheder (TuS Chemnitz-Altendorf) noch vorbeizogen, wurmte "Eli" nicht. "Ich habe es geschafft, meine Übung durchzubringen und bin glücklich, so wie es ist", strahlte Seitz auch über Bronze. Es habe erneut "einfach einen Riesenspaß gemacht, vor Freunden und der Familie turnen zu dürfen."

Die mit 5000 Zuschauern erneut ausverkaufte Maimarkthalle erwies sich wie bei den Mehrkampffinals als gutes Pflaster für die großen Favoriten. Matthias Fahrig (SV Halle) sicherte sich Gold am Boden vor Fabian Hambüchen, der erst am Sonntag im Mehrkampf seinen insgesamt 31. nationalen Titel gefeiert hatte. Über seinen Sieg durfte sich Fahrig allerdings erst mit Verzögerung freuen.

Hambüchens nahezu fehlerfreie Übung mit dem Ausgangswert von 6,2 brachte ihm 15,100 Punkte. Fahrig, Boden-Europameister von 2010, wusste noch einen draufzusetzen. Hauchdünn mit 15,15 Punkten glaubte der 27-Jährige, gewonnen zu haben. Doch Hambüchen legte Protest ein. Dem wurde stattgegeben, sein Ausgangswert auf 6,3 korrigiert. Der "Turnfloh" durfte jubeln - Fahrig war bedient. Wortlos machte sich der jetzt Zweitplatzierte aus dem Staub. Erst eine gute Stunde später wurde Hambüchens Titel wieder aberkannt, da der Protest zu spät eingereicht wurde. Regelkonform, doch ein "Gschmäckle" bleibt...

Eindeutiger - und vor allem harmonischer ging es an den Ringen zu. Marcel Nguyen, im vergangenen Jahr Doppel-Silbermedaillengewinner bei Olympia, war mit 15,250 Punkten nicht zu schlagen. Weder von Hambüchen, der auf 15,000 Punkte kam, noch von Andreas Toba (14, 750).

Gold am Pauschenpferd ging an Philip Sorrer (SC Berlin) vor Andreas Toba (TK Hannover) und Helge Liebrich (Tv Wetzgau). Am Sprung holte sich Kim Bui (MTV Stuttgart) ihren siebten Titel vor Vereinskameradin Pia Tolle und Elisa Chirino (SC Berlin).