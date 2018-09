Nachspielzeit in der Notaufnahme. Wenn die Gewalttätigkeit in der Gesellschaft zunimmt, merkt man das auch auf den Fußballplätzen. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Wenn Dominique Benrad daran denkt, kommen ihr die Tränen. "Nachdem ich die Tritte gesehen habe, die er abgekriegt hat, mit den Füßen mitten ins Gesicht, war mein erster Gedanke: Er ist tot." Die Betreuerin der TSG Young Boys Reutlingen war Zeugin, als bei einem Spiel der B-Klasse der Vater eines Fußballers den Spielleiter des eigenen Vereins krankenhausreif prügelte. Der 56-jährige Mann kam wegen mehrerer Brüche im Gesicht und einer schweren Gehirnerschütterung in die Intensivstation. Der Täter, ein 39-jähriger Türke, flüchtete und wurde einen Tag später festgenommen. Gegen ihn wurde Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben.

Was in Reutlingen am Sonntag vor einer Woche passierte, ist sicher die Ausnahme auf den Fußballplätzen. Aber leider kein Einzelfall. In Holland wurde ein Linienrichter von Jugendlichen tot geschlagen. Bei einem F-Jugend-Turnier im schwäbischen Holzmaden droschen zwei Elterngruppen aufeinander ein. Ein 47-Jähriger kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Zu einem Jugendspiel in Mannheim wurde am letzten Wochenende die Polizei gerufen.

Beim Regionalligaspiel zwischen Aachen und Oberhausen erhielt der frühere Sandhäuser Torwart Freddy Löhe von einem Aachener Anhänger einen Fausthieb ins Gesicht. Er war nach dem Spiel zu seinen Fans gegangen, um ihnen Rede und Antwort zu stehen.

Ist es lebensgefährlich geworden, auf den Sportplatz zu gehen? "Natürlich nicht", widerspricht Ronny Zimmermann (Foto: vaf) entschieden. Der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes sagt: "In Deutschland werden jährlich 1,8 Millionen Fußballspiele ausgetragen. Die Fälle, in denen es zu Gewalt kommt, bewegen sich im unteren Promille-Bereich."

Rein statistisch gesehen nimmt die Gewalt sogar ab. Doch da, wo es knallt, knallt es besonders heftig. "Früher war Schluss, wenn jemand wehrlos auf dem Boden lag. Heute geht es erst richtig los", sagt Siggi Müller, der badische Vize-Präsident. "Die Menschen bringen ihre Probleme mit auf den Sportplatz", beklagt die Tübinger Kriminologin Thaya Vester.

So war es offenbar auch beim Gewalt-Exzess in Reutlingen. Angeblich hatte der Täter private Probleme, als Trainer einer Damenfußball-Mannschaft war er kurz zuvor gefeuert worden.

Zimmermann spricht von der Individualisierung der Gesellschaft. "Immer mehr Menschen denken nur noch an sich. Familiäre und religiöse Bindungen nehmen ab. Gemeinschaft hat vor allem Event-Charakter", sagt der Wieslocher Rechtsanwalt.

Jens Großmann, der den Kreisligisten FC Dilsberg trainiert, glaubt ebenfalls, dass sich die Stimmung verändert hat. "Der Ton ist aggressiver geworden. Auch wenn es zum Glück fast immer bei verbalen Auseinandersetzungen bleibt." Nicht selten werden die Feindseligkeiten von außen, von den Zuschauern, hereingetragen. Schiedsrichter-Entscheidungen bieten Zündstoff. Dabei machen die Spieler meistens mehr Fehler als die Unparteiischen.

Beim Badischen Fußballverband unternimmt man enorme Anstrengungen. Seit dieser Saison sind Mitarbeiter anonym unterwegs und füllen sogenannte Fair-Play-Rapporte aus. Kommt es zu Auffälligkeiten, wird das Gespräch mit den betroffenen Vereinen gesucht. "Wir versuchen zu vermitteln, wie man deeskalierend wirkt", sagt BFV-Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen, "aber wir können nicht neben jeden Zuschauer einen Aufpasser stellen." Der Fußballplatz ist keine Insel der Glückseligen. Ziegenhagen: "Übergriffe kommen auch in der U-Bahn vor. Oder in der Fußgängerzone."

Achim Kees ist Fußball-Abteilungsleiter beim TSV Wieblingen. Er sagt: "Emotionen gehören zum Fußball. Doch in einem intakten Verein passt man gegenseitig auf sich auf." Kees ist seit fast zwei Jahrzehnten dabei. Er sagt: "Während dieser Zeit habe ich bei uns in Wiebá †lingen noch keine Gewalt erlebt." Ein ermutigendes Beispiel.