Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Herzschlag-Spiele! Ein Begriff, der in diesen Wochen der Entscheidungen in allen Fußball-Ligen locker von den Lippen geht. Dabei steht Herzschlag im Volksmund für Herzinfarkt. Ein einschneidendes, lebensbedrohliches, oft sogar todbringendes Ereignis. Beim Relegationsspiel zwischen Osnabrück und Dresden war kürzlich ein 67-jähriger Fan der Aufregung nicht gewachsen. Er starb im Stadion.

Doch nicht nur in den großen Arenen droht Gefahr. "Gerade auf dem Dorf, wo sich die Leute mit ihren Vereinen stark identifizieren, ist das Herz gefährdet", warnt Professor Dr. Hubert Seggewiß (57).

Der Chefarzt am Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt zählt zu den führenden Kardiologen in Deutschland. Unter anderem mit seiner Therapie bei Herzmuskel-Verdickungen hat er sich einen Namen gemacht. Den RNZ-Lesern verrät der Professor, wie man sich bei Herzschlag-Spielen vorm Herzschlag schützen kann.

Herr Professor Dr. Seggewiß, was passiert beim siegbringenden Tor in der letzten Minute oder einem verschossenen Elfmeter, der den Abstieg bedeutet?

Der Blutdruck steigt. Adrenalin wird freigesetzt. Dadurch verengen die Gefäße. Durch den erhöhten Druck besteht die Gefahr, dass sie einreißen.

Kann man sich schützen?

Zum Beispiel, indem man nicht auch noch raucht und Alkohol trinkt, was die Gefahr noch potenziert. Auch die fette Stadion-Bratwurst zählt nicht unbedingt zu den prophylaktischen Maßnahmen. Dagegen kann eine halbe Tablette mehr sinnvoll sein, wenn man ein blutdrucksenkendes Medikament nimmt.

Was soll man tun, wenn das Herz rast oder vielleicht sogar Atemnot auftritt?

Schnell weggehen vom Ort der Aufregung. So wie das der Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beim Champions League-Spiel gegen Real Madrid getan hat. Achim Stocker, der ehemalige Präsident des SC Freiburg, war während der Spiel seines Vereins nie im Stadion, sondern ging immer an der Dreisam spazieren.

Auch auf dem Dorfsportplatz ist man nicht sicher?

Was soll man tun bei einer Herz-Attacke?

Als erstes zum Handy greifen und den Notarzt alarmieren. Wer lebend das Krankenhaus erreicht, hat eine nahezu 95-prozentige Chance, den Infarkt zu überleben. Wünschenswert wäre es, wenn in jedem Verein eine Person wäre, die in Wiederbelebungs-Maßnahmen geschult ist. Es hat nicht jeder das Glück wie kürzlich bei einem Landesliga-Spiel in Bayern, als eine couragierte Schiedsrichterin einen Zuschauer ins Leben zurückholte.