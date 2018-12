Neckarelz. (js) "An Edson Braafheid und Ryan Babel wäre ich schon interessiert gewesen", verrät Präsident Dr. Thomas Ulmer. Doch statt zum Oberligisten Spvgg Neckarelz wechselten die beiden "holländischen Hoffenheimer" nach Enschede beziehungsweise Ajax Amsterdam. "Nein", fügt der Neckarelzer Club-Boss schmunzelnd an, "die beiden spielen auch finanziell in einer anderen Liga, da bestand nie ein Kontakt."

Deshalb wird die SpVgg Neckarelz die Hinrunde in der Oberliga mit bewährtem Personal bestreiten. Zwar gab es in den zurückliegenden Wochen zahlreiche Probetrainings "und fast täglich wurden uns Spieler angeboten", verrät Trainer Peter Hogen, "doch personell wird sich bei uns frühestens in der Winterpause etwas tun." Aktuell besteht auch gar kein Anlass, sich hektisch auf dem Markt umzuschauen. Denn in absehbarer Zeit stoßen die Langzeitverletzten Daniel Schwind und Marcel Throm sowie Denis Videc wieder zum Mannschaftstraining dazu und sorgen für einen inentsiven Konkurrenzkampf.

Außerdem thront die SpVgg nach dem vierten Spieltag mit einer lupenreinen Bilanz von zwölf Punkten alleine an der Tabellenspitze. Vier Spiele, vier Siege, besser geht es nicht. Doch Peter Hogen hält den Ball flach: "In einigen Begegnungen haben wir schon gewackelt, da hätten wir durchaus auch Punkte abgeben können." Auch der jüngste 3:0-Auswärtssieg beim Schlusslicht FC Singen relativiert er: "Das Ergebnis hört sich gut an, doch wir hatten einige Mühe, die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase."

Im Rahmen einer Englischen Woche erwartet die SpVgg Neckarelz am Mittwoch um 18.30 Uhr den SSV Reutlingen im Elzstadion und dem Neckarelzer Übungsleiter ist klar: "Um hierbei unsere weiße Weste zu behalten, müssen wir uns gegenüber dem letzten Spiel in Singen steigern."

Denn die Schwaben verfügen über einen Kader mit viel Potenzial. Nach zwei Auftaktniederlagen kamen die SSV'ler zuletzt richtig in Schwung und besiegten den TSV Grunbach 2:1 und fegten zuletzt den SV Spielberg auf dessen Platz mit 5:1 vom Feld. "Der SSV Reutlingen wird den Schwung aus seinen beiden letzten Spielen mitnehmen, die werden uns fordern", stellt sich Peter Hogen auf eine "enge Kiste" ein.

Wer in der Neckarelzer Anfangsformation stehen wird, darüber wird er sich erst nach dem Abschlusstraining am Dienstag Gedanken machen.