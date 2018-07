Walldorf. (Hz) Ein Highlight wird am Samstag die U 18-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in Walldorf. Beim offiziellen Nominierungswettkampf im Waldstadion kämpfen die besten Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland um die begehrten Startplätze für die U 18-Europameisterschaften vom 14. bis 17. Juli in Tiflis/Georgien. Angekündigt haben sich rund 500 Sportler und Sportlerinnen aus 184 Vereinen. Dabei sein werden auch junge Athleten aus Rumänien, Belgien, Spanien, Luxemburg, Ägypten, Katar und der Schweiz.

"Die Besonderheit der DLV-U 18-Gala: Der Weg nach Tiflis führt nur über Walldorf. Daher sind fast alle deutschen Nachwuchshoffnungen am Start, denn der jeweils Erstplatzierte wird bei erfüllter Normanforderung vorrangig vom Deutschen Leichtathletik-Verband nominiert", sagt Jörg Peter. Der Bundestrainer für Sichtung und die U 18-Nationalmannschaft erklärt weiter: "Das ist die beste Ausgangslage für spannende Wettbewerbe im Vergleich mit hochklassiger internationaler Konkurrenz." Sofern die geforderten Kriterien erfüllt sind, können maximal zwei Athleten pro Einzeldisziplin nominiert werden. Peter: "Bei sieben Disziplinen gibt es aber sogar mehr deutsche Normerfüller als Startplätze."

Philipp Krämer freut sich auf die Veranstaltung: "Auch aus Baden nutzen zahlreiche U 18-Talente das Heimspiel im sanierten Waldstadion", sagt der Präsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes und schwärmt: "Bei freiem Eintritt wird den Zuschauern daher ein Leichtathletik-Event der Extraklasse geboten und viele packende Wettkämpfe mit herausragenden Leistungen sind garantiert!"

Als derzeit schnellster 100 Meter- Sprinter in Europa hofft der Offenburger Milo Skupin-Alfa auf besonders viel Unterstützung seitens des badischen Publikums.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist besonders der erst 16-jährige Devon Bender (MTG Mannheim) zu beachten. Der sprungstarke Mannheimer möchte im Dreisprung das Ticket nach Tiflis buchen. Derzeit führt er mit 14,56 Meter die deutsche Bestenliste an.

Gleichzeitig werden am 2. und 3. Juli die badischen Meisterschaften in Walldorf ausgetragen. Am Samstag kämpfen die U 18-Jugendlichen um Gold, Silber und Bronze. Einen Tag später ermitteln die Männer, Frauen und die U 20 ihre Meister. Dabei präsentiert sich u.a. Alena Kaltenmaier (SG Walldorf Astoria), die baden-württembergische Meisterin über 100 und 200 Meter, ihrem Publikum.

Die Wettkämpfe beginnen morgen um 10 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr.