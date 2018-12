Von Moritz Bayer

Leimen/Mannheim. Etwa 20 Männer pflügen durchs Wasser. Nach einigen Sprints zum Aufwärmen wird Stellung bezogen und die Tore an beiden Enden des Schwimmbeckens eingehakt. In Zweierpaaren werfen die Athleten den Ball hin und her, bevor dann der eigentliche Hauptteil, das Wasserballtraining, auf der Tagesordnung steht. Das Besondere hierbei: Im Bäderpark Leimen spielt an diesem Abend die U17-Mannschaft gegen das Herrenteam.

Bereits im ersten Jahr der flächendeckenden Bundesliga U17 (2013) gelang dem Nachwuchs aus Leimen und Mannheim der Aufstieg in deren A-Gruppe, in der er sich auf höchstem Niveau mit den anderen fünf Topteams Deutschlands messen kann. Nach Ablauf der regulären Saison geht es dann in die Playoffs, an denen noch die zwei besten der acht Teams umfassenden B-Gruppe teilnehmen dürfen.

Der Erfolg der Spielgemeinschaft ist eng mit den Namen Filip Zugic und Lukas Rolko verknüpft. Beide sind aufgrund ihres Geburtsjahrgangs 1999 eigentlich noch U15-Spieler, trainieren aber wegen ihrer Leistungen schon immer bei den zwei Jahre älteren, und seit kurzem eben auch bei den Herren mit. In der U17 sind die beiden U13-Vizemeister von 2012 bereits absolute Führungsspieler, daher verspricht sich Trainer Timo Sona wertvolle Verstärkungen für die Zukunft. Denn ab nächstem Jahr sind die beiden Ausnahmekönner auch für den Herrenbereich spielberechtigt.

Wie so oft im Sport kamen die beiden Talente über die Familie zum Wasserball. Im Falle Filip Zugic und Lukas Rolko waren es jeweils die großen Brüder, die das Interesse und kurz darauf die Begeisterung für den Sport weckten. Zugic wechselte daher vom Fußball und Rolko vom Schwimmen in den kampfbetonten Sport im Wasser. Bei einem derart komplexen Anforderungsprofil wie im Wasserball gestaltet sich auch das Training entsprechend aufwendig: Neben vier bis fünf mal Wasserball stehen jede Woche noch zwei bis drei Krafttrainingseinheiten auf dem Programm. Auch am heutigen Abend haben die beiden schon eineinhalb Stunden Athletiktraining hinter sich, bevor sie ins Wasser gingen.

Das harte Training zahlt sich aber aus: Vergangenen Sommer wurden Zugic und Rolko nach Lehrgängen in Iserlohn, Hamburg und Duisburg erstmals ins Aufgebot der U15-Nationalmannschaft berufen. Nach starken Leistungen bei der Länderspielpremiere gegen Frankreich nominierte Bundestrainer Christian Vollmert die beiden auch für das Zehn-Nationen-Turnier in Belgrad, welches im August in Belgrad stattfand.

Solche Leistungen rufen natürlich das Interesse anderer Vereine hervor; so fürchtet Leimen/Mannheims Trainer Timo Sona bereits jetzt die Abwerbeversuche der Konkurrenz aus Stuttgart, Hannover oder mittelfristig Berlin und Potsdam.

Unmittelbare Sorgen scheinen derzeit aber noch unbegründet, denn die aufstrebenden Talente wollen sich laut eigener Aussage in ihrem Heimatverein beweisen. "Ich habe derzeit nicht vor, zu wechseln, es gefällt mir hier und Lukas und ich wollen unseren Teil zum weiteren Erfolg beitragen", fasst Filip Zugic zusammen.

Sollte es mit ihrer Unterstützung zum Aufstieg im Herrenbereich reichen (derzeit zweite Bundesliga), wäre es vielleicht möglich, die kommenden Topspieler auf Dauer in der SGW Leimen-Mannheim zu halten. Timo Sona hätte sicher nichts dagegen.