Walldorf. (miwi) Ganz zum Schluss war Ronny Zimmermann zu Scherzen aufgelegt. Der einzige Grund, warum es in Baden zwei Fußballverbände gäbe, sagte der Präsident des Badischen Fußball-Verbandes (BFV), sei, dass "ein badischer Verband viel zu stark für Württemberg" wäre. Die Zuhörer grinsten. Beim traditionsreichen Freitagsgespräch der Sparkasse Heidelberg im Gemeindehaus in Walldorf stand das Thema "Fußball in Baden - ein erwachender Riese" auf der Tagesordnung und hatte neben Zimmermann die vier Manager der Bundesligaklubs zwischen Sandhausen und Freiburg auf das Podium gelockt.

Mit zwei Bundes- und zwei Zweitligisten ist der badische Fußball im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich gut aufgestellt, und weil diese Klubs in dieser Saison beeindruckende Ergebnisse liefern, lohnt es sich nachzufragen, woher der Höhenflug kommt. "Es ist in jedem Fall angenehm, sich mit den Kollegen vom DFB zu treffen, weil da viel gefrotzelt wird", sagte Zimmermann, der auch Vizepräsident beim Deutschen Fußball-Bund ist. Als Vertreter der badischen Klubs hat er in diesem Kreis gute Argumente auf seiner Seite, weil "bei uns einfach gut gearbeitet wird."

Das ist auch und vor allem im Nachwuchsbereich so, in dem die Klubs aus Baden jedoch in direkter Konkurrenz zueinander stehen. "Wir verlieren viele Spieler aus der U15 an Hoffenheim, das ist ein Fakt", sagte Jens Todt, der Sportdirektor des Karlsruher SC, ohne das als Vorwurf gemeint zu haben: "Im Südwesten gibt es viele Vereine, in denen richtig gut gearbeitet wird." Für Alexander Rosen, dem Profifußball-Direktor der TSG Hoffenheim, kommt es in erster Linie "auf den Umgang miteinander" an. Stimme der, sei auch der "große Konkurrenzkampf" kein Problem. Das gäbe es nur, wenn das Geschachere schon bei 14-Jährigen oder noch Jüngeren losgeht. Rosen: "Das ist dann grenzwertig."

Im Kampf um die größten Talente der Region steht der SV Sandhausen im Moment noch auf verlorenem Posten. "Weil die Infrastruktur fehlt", sagte SVS-Geschäftsführer Otmar Schork. Als jüngster Profiklub im Badischen muss der Verein erst einmal die Bedingungen schaffen, um ähnlich gut arbeiten zu können wie die Konkurrenz. Ein Nachwuchsleistungszentrum befindet sich im Aufbau, weitere Trainingsplätze werden folgen. "Außerdem investieren wir im Sommer etwa vier Millionen Euro in unser Stadion", erklärte Schork. Weil das Hardtwaldstadion in Vereinsbesitz ist, gibt es nur wenige Zuschüsse von Land und Kommune.

Das Ziel ist es, auf Sicht konkurrenzfähig zu bleiben, und das eint den SVS und den KSC. Der hofft schon seit Jahren auf den Neubau eines Fußballstadions in Karlsruhe. "Wir brauchen den Befreiungsschlag mit dem Neubau", sagte Jens Todt, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass der Verein nicht in der Rolle sei, etwas zu fordern.

In einem schmucken Stadion an der Dreisam trägt der SC Freiburg seine Heimspiele aus, und mit der Freiburger Fußballschule verfügen die Breisgauer über ein viel gelobtes Konzept, selbst Spieler auszubilden. "Wir sind ein Ausbildungsverein, und unsere Stärke ist die Durchlässigkeit aus dem Nachwuchs- in den Profibereich", berichtete SCF-Sportdirektor Jochen Seidel. Regelmäßig sechs Spieler aus der eigenen Jugend stehen in der Startformation der Bundesliga-Mannschaft.

Auf ähnliche Zahlen hofft irgendwann auch die TSG 1899 Hoffenheim, die im Moment damit beschäftigt ist, ihr Bild in der öffentlichen Wahrnehmung zu verändern. Dafür seien ja schließlich Peter Rettig als Vorsitzender der Geschäftsführung und Medienprofi Christian Frommert installiert worden, spielte Moderator Wolfgang Grünwald den Ball zu Rosen. Dessen Antwort war deutlich und plausibel: "Das Bild unseres Vereins wird in allererster Linie durch den Cheftrainer, die Spieler und die sportliche Führung geprägt."