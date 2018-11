Heidelberg. (bz/js) Der große Favorit ist bereits aus dem Weg geräumt, daher ist der FC-Astoria Walldorf der Favorit auf den badischen Fußball-Pokal vor den beiden Halbfinals, die heute und morgen stattfinden.

Heute um 17 Uhr treten die Walldorfer beim SV Spielberg an. Nicht zuletzt dank des 2:1-Erfolgs Mitte November im Viertelfinale beim SV Waldhof haben die Astorstädter die vermeintlich größte Chance auf den großen Coup. Von den Halbfinalisten steht der Zehnte der Regionalliga Südwest im Liga-Alltag zudem am besten da. "Es ist ganz klar unser Ziel, den Pokal zu gewinnen", geht FCA-Trainer Matthias Born die Aufgabe in Mittelbaden selbstbewusst an. Nach zwei Liga-Siegen in Folge scheint seine Elf den Negativlauf gestoppt zu haben und ist gut in Form. Spielberg ist hingegen in der Regionalliga Vorletzter und droht nach dem Aufstieg direkt wieder abzusteigen.

Bei Walldorf froht Dejan Bozic jedoch auszufallen. Der Stürmer hat am Freitag gegen Homburg einen Pferdekuss erlitten. So kam der junge Andre Becker zu seinem Debüt und hat dieses mit einem Tor gekrönt. "Andre hat es sehr gut gemacht, nachdem er reingekommen ist", lobt Born das 19-jährige Stürmertalent. Die eigenen Talente zu halten, ist ein großes Ziel beim FCA, das spricht für die exzellente Jugendarbeit. Der ebenfalls 20 Jahre alte Mittelfeldspieler Patrick Geist hat Ende letzter Woche seinen Vertrag bis Juni 2017 verlängert.

Pokalverteidiger und Oberliga-Tabellenführer FC Nöttingen erwartet am Mittwoch um 19 Uhr den Regionalligisten SpVgg Neckarelz. Auch in der vergangenen Saison standen sich beide Mannschaften im Halbfinale gegenüber, damals siegte Nöttingen mit 1:0. Trainer Peter Hogen von der SpVgg Neckarelz verfolgt in der Regionalliga-Restlaufzeit noch zwei Ziele. In der Punkterunde will er "über dem Strich stehen", sprich einen Nichtabstiegsplatz belegen, und sich mit dem Pokal nach 13 Jahren am Saisonende vom Neckartalverein zu verabschieden. Die Voraussetzungen sind aber eher bescheiden, mit Kapitän Denis Bindnagel (Zerrung) fällt der zentrale Spieler aus. Auch Marcel Abele wird wegen Knieproblemen pausieren müssen.

BFV-Pokal, Halbfinale, heute, 17 Uhr: SV Spielberg - FC-Astoria Walldorf; Mittwoch, 19 Uhr: FC Nöttingen - SpVgg Neckarelz.