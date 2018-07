Homburg. (mm) Der FC-A Walldorf tritt in der Fußball-Regionalliga Südwest auf der Stelle. Beim Tabellenfünften FC Homburg reichte es für den Neunten nur zu einem 0:0-Unentschieden. Walldorfs Trainer Matthias Born: "Wir sind mit dem Punkt sehr zufrieden. Ich bin stolz auf die Mannschaft, im Abschluss hat aber die Zielstrebigkeit gefehlt."

Zunächst tasteten sich beide Mannschaften respektvoll ab, dann waren die Gäste überlegen und bestimmten das Spiel, während sich die Saarländer auf Konter spielten. Kurios war dann Hofmanns Kopfball-Rückgabe in der 31. Minute, die Torhüter Wulle gerade noch und mit viel Mühe erwischte. Kurz vor der Pause (42.) hatte Kern eine gute Chance aus der zweiten Reihe, doch Homburgs Keeper klärte zur Ecke.

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie der erste Durchgang. Nun erspielten sich die Walldorfer jedoch gute Torchancen. In der 52. konnte Keeper Buchholz dann einen Schuss von Carl gerade noch mit einer guten Fußabwehr parieren. In der 59. schoss Etzold am langen Eck vorbei.

Am Ende, in der 87. Minute hatte der Gastgeber FC Homburg dann doch noch eine gute Chance durch den ehemaligen Walldorfer Kai Hesse, doch Walldorfs Keeper Wulle konnte zur Ecke klären.

FC Homburg: Buchholz - Gaebler, Kröner (82. Timpone), Kilian, Fischer, Stegerer, Halel, Wolf, Gallego (87. Vaccaro) Zimmermann (72.Pinna), Hesse - FC-Astoria Walldorf: Wulle - Kaufmann, Kern, Mohr, Etzold, Meyer (46. Carl), Nyenty, Hofmann, Schön (88. Geist), Hillenbrand, Haas (83. Sieger) - Schiedsrichter: Patrick Kessel - Zuschauer: 1058