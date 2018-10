Balingen. (mm) Der FC-Astoria Walldorf ist durch einen 3:1 (1:1)-Sieg bei der TSG Balingen wieder Spitzenreiter in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg. Walldorfs Trainer Guido Streichsbier zollte dem Gegner nach dem 3:1 (1:1) seinen Respekt. "Ein Remis wäre heute auch okay gewesen." Speziell mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach dem frühen Rückstand zeigte er sich sehr zufrieden. "Wir haben nach dem 0:1 eine super Körpersprache gezeigt."

Videos zum Spiel und zu den Toren.

Nach schwungvollem Beginn wurde Balingen früh ein Foulelfmeter zugesprochen. Der Gefoulte Turan Sahin trat selbst an und verwandelte sich zur Balinger 1:0-Führung (12.). Walldorf zeigte sich wenig geschockt und verpasste durch Christopher Hellmann den schnellen Ausgleich (17.). In der 26. Minute deutete Marvin Wanitzek seine Stärke bei Standardsituation erstmals an, bei einem direkten Versuch traf er den linken Außenpfosten. Balingen geriet nun zunehmends unter Druck. Walldorf gewann in einer kampfbetonten Partie die Oberhand und erspielte sich über die Außenbahnen Torchancen. Folgerichtig fiel noch vor der Pause der 1:1-Ausgleich für den FC-Astoria. Nach einer Freistoßflanke von Wanitzek stand Manuel Kaufmann goldrichtig und köpfte ein (41.).

Unverändert kamen beide Mannschaften aus der Halbzeit zurück. Der FCA arbeitete weiter konsequent auf ein zweites Tor hin. Nach einer knappen Stunde war es dann soweit. Startelf-Debütant Christoph Stenzel köpfte zur 2:1-Führung ein (59.). In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch ohne große Torchancen. Die Partie wurde hektischer, viele Fouls machten den Spielfluss kaputt. Balingens Ümit Oytun flog nach wiederholtem Foulspiel vom Platz (79.). In der 86. Minute sorgte Torjäger Dejan Bozic für die Entscheidung. Er staubte aus kurzer Distanz ab.

TSG Balingen: Hauser - Kurth (54. Wissmann), Fecker, Mundt, Oytun - Kath, Fölsch (80. Kohle), DiLucia, Horschke (66. Sieg) - Sahin, Madegwa

FCA Walldorf: Rennar - Hofmann, Nyenty, Kaufmann, Hellmann - Hillenbrand, Stenzel, Hahn, Bellanave (89. Lambracht), Wanitzek (86. Ozan) - Bozic

Schiedsrichter: Leyhr (Münsingen ; Zuschauer: 380; Tore: 1:0 (12./FE) Sahin, 1:1 (41.) Kaufmann, 1:2 (59.) Stenzel, 1:3 (86.) Bozic; Gelb-Rote Karte: Oyton (Balingen/79.); Rote Karte: Hahn (Walldorf/90).