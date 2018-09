Heidelberg. (rodi/bz/miwi/js) Gleich mit dem Tabellenführer FC-Astoria Walldorf bekommt es der SV Waldhof bei seiner Heimpremiere am Mittwoch um 19.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion zu tun, auch wenn die Regionalliga-Tabelle derzeit noch keine Aussagekraft besitzt. "Walldorf hat eine eingespielte Mannschaft, die souverän Meister und Pokalsieger wurde. Wozu sie in der Lage ist, hat sie ja gleich gezeigt. Das wird eine schwere Aufgabe", spricht Waldhof-Trainer Kenan Kocak voller Hochachtung vom Gegner.

Vor dem Aufsteiger verstecken braucht sich sein Team nach der Leistung in Freiburg (1:1) aber auch nicht. Eine Stunde lang schaffte es seine Elf, den Vizemeister in Schach zu halten. Eng wurde es erst, als in der Schlussphase bei dem ein oder anderen Akteur die Kräfte schwanden und mit Steffen Straub einer der Stärksten auf dem Platz angeschlagen vom Feld musste. Mit welchem Personal Kocak also den ersten Saisonsieg anstrebt, ist noch offen. Verzichten muss er weiterhin auf Seba Öztürk (Bänderriss), Frederic Brill (Außenbandanriss) und Nico Seegert (Herzmuskelreizung). Philipp Förster und Shqipon Bektashi stehen nach ihren Muskelfaserrissen zwar wieder im Training, ein Einsatz käme aber noch zu früh. Zumindest der Ex-Hoffenheimer Straub gibt schon mal Entwarnung: "Wir haben gute Physios. Ich gehe davon aus, dass ich am Mittwoch spielen kann."

Der FC-Astoria Walldorf reist mit großem Selbstbewusstsein in die Quadratestadt, schließlich gelang zum Auftakt am vergangenen Samstag ein in allen Belangen überzeugendes 5:1 gegen die TuS Koblenz. Sollte sich kurzfristig kein Akteur mehr verletzen, dürfte FCA-Trainer Matthias Born wieder derselben Startelf vertrauen. Im Kader sollte sich ebenfalls nichts ändern, Marcus Meyer muss seine Oberschenkelverletzung in Ruhe auskurieren lassen. "Ich finde es gut, dass gleich eine englische Woche kommt", freute sich Mittelfeldspieler Nico Hillenbrand schon kurz nach Abpfiff der Samstagspartie auf das Derby, "als Fußballer will man immer lieber spielen als trainieren." Gegen den Waldhof und die sicher zahlreichen Fans auf den Rängen können die Astorstädter zeigen, wie sie damit umgehen.

Nach dem 3:1 am Samstag gegen Kassel haben die Kicker der TSG 1899 Hoffenheim II die Chance, mit einem Erfolg in Zweibrücken (morgen, 19 Uhr) aus einem gelungenen einen richtig guten Saisonstart zu machen. "Zweibrücken hat eine Mannschaft, die sehr unangenehm ist. Aber wir werden versuchen, einen Sieg zu holen", sagt Coach Marco Wildersinn. Im Vergleich zum Wochenende stehen ihm mit Patrick Schorr und Grischa Prömel zwei Alternativen mehr zur Verfügung. Ob sich das auf die Startformation auswirkt, hat sich der Trainer aber noch nicht überlegt: "Das lasse ich mir offen und warte die Eindrücke aus dem Training ab." In jedem Fall soll seine junge Mannschaft die Formkurve halten, denn mit dem Auftritt gegen die Hessen war Wildersinn zufrieden: "Wenn wir da weitermachen, wo wir gegen Kassel aufgehört haben, bin ich sehr zuversichtlich." Eine Option für einen Ersatz ist künftig Tom Koblenz, der sich kurzfristig der zweiten Mannschaft des englischen Premiere-League-Klubs Wigan Athletics angeschlossen hat.

Der Monat August wird stressig für die SpVgg Neckarelz. Sieben Punktspiele und eine Pokalbegegnung stehen auf dem Programm, da wird sich Trainer Peter Hogen zwangsläufig etwas mehr um die Rotation innerhalb der Mannschaft kümmern. Am morgigen Mittwoch (Anpfiff 19.30 Uhr) bei Kickers Offenbach wird es zu Umstellungen gegenüber der Saisonpremiere gegen Trier kommen, davon ausgenommen ist Torwart Marcel Wehr, der seinen Stammplatz sicher hat. "Wir haben viele gleichwertige Spieler, da bietet sich ein Wechsel an", sagt Trainer Hogen. Fehlen werden neben Kapitän Denis Bindnagel auch Neuzugang Alexander Winkler, dessen Platzwunde aus dem Trier-Spiel einen Einsatz verbietet.

Ansonsten ist Peter Hogen froh, dass der Start mit dem 1:0-Sieg gegen Trier gelungen ist. "Mit drei Punkten im Rücken fährt man schon entspannter nach Offenbach." Die Gastgeber stehen dagegen nach ihrer 0:3-Niederlage in Pirmasens schon gehörig unter Zugzwang. OFC-Trainer Rico Schmitt: "Wir haben unsere Fans enttäuscht, jetzt müssen wir gegen Neckarelz zeigen, dass wir es besser können."