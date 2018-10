Von Tim Herzog

Heidelberg. Als das Spiel zwischen den Volleyballerinnen der TSG Rohrbach und des TV Jahn Kassel abgepfiffen war, machte sich Enttäuschung und Ernüchterung breit. Die Rohrbacherinnen bissen sich am Tabellenletzten der Dritten Liga die Zähne aus und bleiben nach der 1:3 (28:26, 21:25, 23:25, 23:25)-Heimniederlage weiter sieglos.

Dabei begann der Aufsteiger stark, obgleich sich die Gäste aus Kassel als hartnäckige Widersacher entpuppten. Nach dem Gewinn des ersten Satzes gab die Mannschaft von Trainerin Patricia Kellner serienweise Punkte an die Gäste aus Hessen ab. Die darauffolgenden drei Durchgänge wurden verloren, wodurch die Rohrbacherinnen den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen mussten.

Unter tobendem Applaus der Zuschauer konnten die Damen des Heidelberger TV in der Regionalliga einen 3:2 (8:25, 25:20, 20:25, 25:23, 15:8)-Sieg gegen den TSV G.A Stuttgart feiern. Nach einer wechselhaften Leistung in den ersten drei Sätzen bewies Trainer Bertram Beierlein ein glückliches Händchen und taktisches Geschick. Mit neuer Aufstellung und den starken Aufschläge von Judith Paffhausen konnten sich die Heidelbergerinnen im Tie Break entscheidend absetzen und den Sieg perfekt machen. Damit springt der Aufsteiger auf den vierten Tabellenplatz.

Erneut einen Volleyball-Krimi erlebte die TSG Wiesloch in der Oberliga. Diesmal fand das Spiel gegen Ettlingen/Rüppurr allerdings ein glückliches Ende für die TSG. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen im vierten Durchgang und einigen taktischen Wechseln von Trainer Marius Stucke erkämpften sich seine Schützlinge den Tie Break. Beim Spielstand von 13:6 schienen sich die Wieslocherinnen bereits zu siegessicher und mussten bis zu einem Angriffsfehler der Gäste zittern, ehe der 3:2 (25:23, 13:25, 26:28, 25:22, 15:13)-Sieg feststand.

Bei den Herren der TSG Rohrbach ist endlich der Knoten geplatzt. Die Heidelberger setzten sich souverän mit 3:0 (25:12, 25:11, 25:13) gegen den TV Bühl IIdurch und konnten ihren ersten Saisonsieg in der Regionalliga bejubeln. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Geschehen fast nach Belieben und stellten die Weichen früh auf Sieg. Ihre Überlegenheit hielt die Mannschaft von Trainer Noah Dutzi über die gesamte Spieldauer aufrecht, welche sich auch deutlich in den Satzergebnissen widerspiegelte. Auch die Abwehr um Geburtstagskind Moritz Hartmann agierte hellwach, wodurch letztlich ein nie gefährdeter Erfolg zu Buche stand.

Für die Herren des HTV/USC Heidelberg ist der Fehlstart in die Oberliga perfekt. Am Sonntag kassierten die "Wikinger" beim 0:3 (14:25, 23:25, 24:26) gegen die SG Breisach-Gündlingen ihre dritte Niederlage in Folge und sind nun als einzige Mannschaft noch ohne Punktgewinn. Über weite Teile der Partie zeigten die Heidelberger allerdings eine gute Leistung, welche Hoffnung auf die Wende macht.