Von Frank Enzenauer

Mannheim. "Keine Zeit - volle Lotte!" Schmunzelnd und entschlossen verließ Waldhof-Trainer Kenan Kocak das Carl-Benz-Stadion, an Meisterfeierlichkeiten verschwendete er an diesem Samstagabend keinerlei Gedanken. "Es war eine geile Runde - bis jetzt", sagte der 35-Jährige. "Und nun versuchen wir, unseren Traum zu verwirklichen."

Die Dritte Liga reizt, das Sehnsuchtsziel. Also hat Kocak nur Lotte im Kopf - die Sportfreunde aus dem Tecklenburger Land, Gegner in den beiden Aufstiegsspielen. Ganz in der Nähe von Osnabrück muss der SVW am kommenden Mittwochabend antreten, ehe am Sonntagnachmittag die Entscheidung beim "Rückkampf" in Mannheim fallen wird (die genauen Anstoßzeiten gibt der DFB nach Verhandlungen mit Fernsehsendern erst heute bekannt).

Im Mittelkreis hatten sich die blau-schwarzen Meister nach der 5:0 (2:0)-Torschussübung gegen den Tabellenletzten SV Saar 05 Saarbrücken versammelt und blickten, wie die über 5700 Fans im Stadion, gespannt auf die Videowand, wo die Auslosung live aus Berlin übertragen wurde. St. Pauli-Manager Andreas Rettig beglückte Waldhof nicht: SF Lotte statt FSV Zwickau. "Wir haben den denkbar schwersten Gegner erwischt", sagte Kocak, der sich bereits seit Wochen intensiv mit möglichen Relegationskontrahenten beschäftigt hat. Seine Beobachtung von Lotte: "Eine sehr spielstarke, sehr aggressive, sehr giftige Mannschaft."

Freilich, als Außenseiter sehen sich die Waldhöfer nicht. "Die freuen sich genauso wenig, gegen uns zu spielen wie wir gegen die", formulierte Innenverteidiger Michael Fink. "Wir haben uns Selbstvertrauen geholt", sagte der Routinier zur Rückeroberung des Spitzenplatzes, der auch durch die Hoffenheimer Fremdhilfe beim 2:1 gegen den SV Elversberg ermöglicht wurde. "Es ist sehr wichtig, mit einer guten Stimmung in die Relegation gehen zu können", erklärte Meistertrainer Kocak zum Titel ohne Aufstiegswert.

Für die "Alles-oder-nichts-Spiele" gegen Lotte hatten die Waldhöfer den idealen Aufbaugegner, nachdem sie zuvor nur vier Punkte in fünf Partien geholt hatten. Jannik Sommer erzielte gegen die saarländische Schießbude (hundert Gegentore) seine Saisontore 15 und 16, zudem trafen Innenverteidiger Marcel Seegert und Frohnatur Freddy Mombongo, obendrein leistete Saar-Mann Christoph Fuhr mit einem Eigentor einen Beitrag zum 5:0-Sieg und zur blendenden Laune. "Nie mehr vierte Liga, nie mehr, nie mehr!", sangen die Waldhof-Fans auf der Otto-Siffling-Tribüne.

Vorfreude. Begeisterung. Hoffnung. 1600 SVW-Anhänger werden übermorgen im kleinen, aber feinen Stadion der Sportfreunde in Lotte erwartet, fürs Rückspiel rechnet der SV Waldhof mit einem "ausverkauften Haus". "Nuancen werden entscheiden", sagt Torjäger Sommer zum Lotteriespiel ums Hochkommen in die Dritte Liga.

Zweifellos aber: Waldhofs Chancen sinken, sollte der Kapitän fehlen. Hanno Balitsch (35) musste am Samstag nach einem Luftkampf gegen Mathäus Gornik schon nach acht Minuten verletzt vom Rasen, wurde sogleich im Krankenhaus mit acht Stichen an der linken Augenbraue genäht. "Sehr wahrscheinlich fällt Hanno in Lotte aus", teilte Pressesprecher Domenico Marinese gestern mit.Abwehrchef Michael Fink spielte dagegen den Optimisten - und sagte: "Hanno ist eine Maschine. Hanno Balitsch würde auch mit einem gebrochenen Bein spielen ..."

Waldhof: Cetin - Müller, Marcel Seegert, Fink, Mühlbauer - Balitsch (8. Gärtner), Strifler (70. Ibrahimaj) - Korte (59. Nico Seegert), Sommer - Burgio, Mombongo.

Saarbrücken: Birkenbach - Reichrath, Seibert, Gornik, Simon - Fritz, Dominik Engel, Fuhr, Bugay (64. Gabriel) - Jan Philipp Engel (23. Heid, 82. Jashari), Dausend.

Schiedsrichterin: Katrin Rafalski (Bessen) - Zuschauer: 5754 - Tore: 1:0 Marcel Seegert (27.), 2:0 Sommer (37.), 3:0 Fuhr (49., Eigentor), 4:0 Sommer (63.), 5:0 Mombongo (75.).