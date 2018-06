Meppen/Mannheim. (dpa) Auch die Relegation zur 3. Fußball-Liga ist von Fan-Randale überschattet worden. Nach dem Aufstieg des SV Meppen durch das 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den SV Waldhof Mannheim "kippte die Stimmung im Gästeblock". So beschrieb es die Polizei, die eine Eskalation und einen Platzsturm nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot und einem Wasserwerfer verhinderte.

"Die Aggressionen mündeten in Gewalt gegen die Zäune und die Einsatzkräfte", berichtete die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in der Nacht zum Donnerstag. Es gebe acht verletzte Mannheimer Fans, einige mussten nach Angaben der Polizei im Krankenhaus behandelt werden. Fünf Beamte wurden leicht verletzt.

Vier Gästefans wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt derzeit in 36 Strafverfahren, erwartet nach Auswertung sämtlicher Videoaufzeichnungen aber weitere Anzeigen. In den Tagen zuvor hatten es bereits bei den Relegationsspielen in Braunschweig und München Ausschreitungen gegeben.

Der SV Waldhof Mannheim hat die Ausschreitungen der eigenen Fans nach der Niederlage im Relegationsspiel beim SV Meppen scharf verurteilt. "Die Szenen nach Spielende auf dem Platz machen uns fassungslos. Wir tolerieren nicht, dass Polizisten, Ordner, Spieler oder Fans mit körperlicher Gewalt oder Pyrotechnik angegriffen werden", sagte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp laut einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag. Der Fußball-Regionalligist kündigte "harte Strafen" gegen die Täter an. "Wir überlassen das Stadion nicht den Chaoten, die hierfür die Verantwortung tragen", sagte Kompp.