Auf den letzten Metern zieht Arkadiusz Skrzypinski an Vico Merlein (l.) vorbei und gewinnt den Maxi-Marathon. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Bange Blicke auf der Tribüne, eine Uhr, die unaufhaltsam Richtung eine Stunde tickte und ein Technischer Leiter, der auf gute Nachrichten am Telefon wartete. Kurz nach 12 Uhr wurde gestern im Start- und Zielbereich auf der Heidelberger Neckarwiese im Kollektiv der Atem angehalten. Erst ein zufriedenes Nicken von Peter Müller und ein kurzes Abklatschen mit Moderator Errol Marklein löste die Spannung. 58:55,35 - neuer Streckenrekord über die 42,195 Kilometer, gleichbedeutend mit einem neuen Marathon-Weltrekord im Handbike. Vico Merklein (Team Sopur) steigerte seine eigene Bestmarke aus dem Jahre 2009 (1:00,03) und blieb als Erster unter der Einstunden-Marke. Das Publikum im Zielbereich feierte den 35-Jährigen mit tosendem Applaus - lange bevor Merklein überhaupt über die Linie gerast war.

Denn die 220 Liegebiker des 12. Heidelberger Rollstuhl-Marathons hatten noch ein paar Kilometer mehr zu bewältigen. Erst knapp vier Minuten nach Überqueren der Marathon-Marke kam die fünfköpfige Spitzengruppe ins Ziel. Im Schlusssprint zog Merkleins Teamkollege Arkadiusz Skrzypinski aus Polen am frisch gekürten Weltrekord-Halter sogar noch vorbei und holte in 1:02:46,60 den Sieg.

"Besser kann man es nicht haben", haderte Merklein, der sich kurz vor Schluss noch eine kleine Lücke herausgefahren hatte, aber keineswegs: "Du kannst und Du sollst auch nicht immer alles gewinnen. Wir sind schließlich ein Team, da teile ich auch mal gerne." So wusste der Silbermedaillengewinner der Paralympics in London auf der Zielgeraden von einer "unerwarteten, kräftigen Windböe" zu berichten, die offensichtlich nur ihm selbst so sehr entgegenblies, dass Skrzypinski auf den letzten Metern noch überholte. "Ich bekomm' das Grinsen heute jedenfalls nicht mehr aus dem Gesicht - ein perfekter Sonntag", strahlte Merklein.

Auch Sponsor Dr. Manfred Lautenschläger ließ sich die Laune keineswegs verderben. Wenngleich er bei seiner Ankunft an der Strecke vom Moderator mit den Worten "das sieht ganz schlecht für sie aus" begrüßt wurde. Lautenschläger hatte - wie schon 2009 - eine Sonderprämie ausgelobt. Wer unter einer Stunde bleiben würde, sollte 2500 Euro bekommen. Dass diese Marke fallen würde, daran hatte schon zur Halbzeit des Rennens niemand mehr Zweifel. Dass allerdings nicht nur Merklein und Skrzypinksi, sondern mit Rafal Wilk (Polen), David Franek (Frankreich) und Torsten Purschke (Otto Bock Team) gleich drei weitere Sportler unter einer Stunde bleiben würden, begeisterte auch Lautenschläger so sehr, dass er neben Merkleins Prämie auch den vier weiteren Fahrern jeweils 1000 Euro versprach.

"Solch eine Zeit kann man auch nur fahren, wenn an der Spitze alle zusammenarbeiten", wollte Merklein nicht alleine im Rampenlicht stehen. Auf der Strecke hatte er seine Mitstreiter - sofern bei einem Durchschnittspuls von 183 noch möglich - immer wieder animiert, nicht nur im Windschatten Kräfte zu schonen. "Sensationell", fand Organisationsleiter Joachim Schermuly, was die Top-Starter abgeliefert hatten.

Zusammenhalten war unter den Athleten auch nach Rennende noch einmal angesagt. "Wir mussten unseren Sportlern glauben", ärgerte sich Schermuly über die Probleme mit der Ergebniserfassung, die zu großer Konfusion bei der Siegerehrung geführt hatten. So musste beispielsweise die als Erste ausgerufene Svetlana Moshkovich (Russland) auf der Bühne aufklären, dass eigentlich Silke Pan (SV Kirchzarten) gewonnen hatte. Die trug es jedoch mit Fassung, "solange es in den offiziellen Listen richtig steht."

"Das ist ein sehr großer Malus, megapeinlich", sagte Schermuly, der dennoch ein positives Fazit ziehen wollte. Schließlich wurde nicht nur der Weltrekord gebrochen, sondern auch ein neuer Teilnehmer-Bestwert aufgestellt. Schermuly: "Solch ein großes Rennen hat es weltweit noch nicht gegeben."