Von Tillmann Bauer

Hirschberg-Leutershausen. Marc Nagel wirkt entspannt. Im Mannschaftstraining lacht der Cheftrainer der SG Leutershausen viel, wirft auf den Basketballkorb, schlendert in Jogginghose durch die Heinrich-Beck-Halle. Auch wenn die "Roten Teufel" zuletzt fünf Spiele in Folge verloren haben, Nagel bleibt ruhig. Er weiß, dass fast alle Mannschaften der 2. Handball-Bundesliga andere finanzielle und personelle Voraussetzungen haben als die SGL.

Doch er weiß auch, dass die Liga verrückt ist und jedes Team jeden schlagen kann - und dennoch steht der Aufsteiger auf Rang zwölf, vor den Abstiegsrängen. Dem Cheftrainer gefällt diese Aufgabe, er hat seinen Spaß - und hat deshalb seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

"Im Endeffekt hat Uli Roth mich gefragt, ob ich weitermachen möchte", so der 46-Jährige, "beziehungsweise hat er gesagt, dass es Sinn machen würde, wenn ich weiter mache - und wenn er das sagt, dann glaube ich das auch." Er lacht laut, so einfach können Vertragsverhandlungen sein. Uli Roth - Vereinslegende und Sportlicher Leiter der SGL - weiß, was er an seinem Trainer hat. Auch er wirkte sehr zufrieden: "Wir sind über Marcs Entscheidung sehr froh und stolz", sagt er , "das zeigt auch seine Verbundenheit zum Verein, er ist ein Leutershausener - auch im Herzen."

Nagel wurde in der Saison 1991/92 noch als Spieler mit der SGL Deutscher Vize-Meister, spielte bis 1995 an der Bergstraße, bevor er zum TV Großwallstadt wechselte. Seine Trainerkarriere startete er 2005 bei der SG Pforzheim/Eutingen, unterstützte ab Januar 2013 Holger Löhr bei der SGL als Assistenztrainer. Im Oktober trat Löhr zurück, Nagel übernahm. Und formte ein junges ambitioniertes Team, mit dem der Aufstieg in der Zweite Liga gelang.

"Ich glaube, dass man sieht, wie wohl ich mich in Leutershausen fühle und wie viel Spaß mir diese Aufgabe macht - und wieso sollte man dann etwas ändern." Mit Sascha Pfattheicher, Valentin Spohn, Stefan Salger, Philipp Bauer und Moritz Mangold stehen dem Cheftrainer aktuell fünf Junioren-Nationalspieler zur Verfügung. "Er kann sehr gut mit jungen Spielern arbeiten, hat dort das richtige Händchen", ist Roth überzeugt von Nagels Qualitäten, "nachdem nun die Trainerfrage geklärt ist, gehen wir optimistisch in die weiteren Gespräche mit den Spielern - das ist schon mal die Basis."

Bereits am Samstag um 20 Uhr wartet die nächste wichtige Aufgabe. In der Heinrich-Beck-Halle erwartet die SGL die HSG Konstanz zum Aufsteiger-Duell. Das Spiel steht unter dem Motto "Spiel der Herzen" - mit dieser frohen Nachricht kann bestimmt ein schönes Weihnachtsfest gefeiert werden.