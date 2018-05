Von Lukas van den Brink

Mannheim. Bei der traditionellen Turngala am Abend des 6. Januar in der Mannheimer SAP Arena verschmolzen energiegeladene Musik mit einem spektakulären Programm aus Turnen, Gymnastik und Sport. Unter dem Motto "Erlebe den Rhythmus!" fesselten die Künstler und Athleten die rund 4 000 Zuschauer mit abwechslungsreichen Choreografien.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Knall. Das Licht geht aus. Moderne, bassintensive Musik beginnt zu spielen, plötzlich erscheint eine violette Ellipse in der Mitte des Rings. Der Moderator Michael Wramik erscheint und begrüßt die Zuschauer: "Lasst uns die Show mit den Turnern der Kinderstube beginnen." Die sechs Nachwuchsathleten der KTG Heidelberg, in roten Gymnastikhosen und mit freiem Oberkörper, eröffnen das Event auf sehr hohem Niveau. Mit synchronen Übungen am Barren und Elementen der Bodenturnakrobatik, zeigen sie, was sie drauf haben.

Gleich nach der beeindruckenden Darstellung der Heidelberger stürmen 40 Kinder und Jugendliche des TV 1877 Mannheim-Waldhof mit Gymnastikbällen und -reifen die Bühne und stimmen das Publikum mit gut getimten Übungen auf den weiteren Verlauf des Abends ein. "Das Erfolgsrezept der Veranstaltung ist, einen etablierten Sport zu verändern und dem Zuschauer eine experimentierfreudige Show zu bieten", so der Präsident des Badischen Sportbundes Heinz Janalik. "Ich bin sehr begeistert von den teilnehmenden Sportlern aus der Region. Die KTG Mannheim um Cheftrainer Andreas Hofer, sowie die Jungs der KTG Heidelberg machen einen super Job." Janalik gerät ins Schwärmen: "Wir in Baden können mittlerweile mit der deutschen Spitze mithalten und das auch nachhaltig. Das ist der großartigen Jugendarbeit der Vereine zu verdanken."

Kurz vor der Pause animiert der Moderator das Publikum zum Aufstehen: "Bitte alle mitmachen! Jetzt machen wir alle den La Gym." So mancher auf den Rängen ist ratlos. Der Mann am Mikrofon leistet Hilfestellung: "Die sieben Mädels zeigen euch die Schrittfolge." Also: Zuerst der Mamboschritt, dann eine Pirouette, klatschen und dann wieder der Mamboschritt. Aufgrund rhythmischer Defizite gibt's da und dort im Publikum Probleme bei der Umsetzung.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung ist die sportliche Darbietung des 18-jährigen Daniel Morres. Der Bundesliga-Turner der KTG Heidelberg kann am Barren als auch am Reck zeigen, weshalb er als große Nachwuchshoffnung seines Vereins gilt. Der Nationalkaderathlet und zweimalige deutsche Meister seiner Altersklasse gibt sich bescheiden: "Das Wichtigste ist es für mich, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga mit der KTG zu sichern. Und ich will den Spaß, den ich beim Sport habe, den Zuschauern vermitteln und sie somit begeistern. Das ist das ideale Event und der ideale Rahmen, um das zu tun."

Inszeniert hat die Aufführung in der SAP Arena der Starchoreograf Harald "Harry" Stephan. Der ehemalige Tänzer und Choreograf von DJ Bobo interpretiert die Show der Turngala Mannheim schon zum sechsten Mal. "Das Wichtigste ist, dass man eine Entwicklung zum Vorjahr sieht. Wir müssen immer moderner und individueller werden. Dafür haben wir jetzt ein Jahr Zeit, um dieses Ereignis im nächsten Jahr zu toppen. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Künstlern, sie sind allesamt sehr fokussiert und professionell", so der Heppenheimer Schöpfer.

Zum Abschluss der Darbietung bittet Ansager Wramik das Kollektiv der Athleten in den Ring - tosender Applaus erklingt. Die Zuschauer verlassen mit einem Glücksgefühl die Arena.