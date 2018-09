Mannheim. (dpa) Auf dem Maimarkt-Gelände werden die Zelte errichtet, auf der Festmeile am Wasserturm laufen die Aufbauarbeiten, die Schulen richten sich auf einen Ansturm von 50 000 Quartiergästen ein. Vom morgigen Samstag an werden die bunten Trainingsanzüge der Teilnehmer des Internationalen Deutschen Turnfestes die Metropolen-Region Rhein-Neckar mit den Zentren Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg dominieren. Erstmals ist das weltgrößte Massensportereignis in einer dezentralen Region zu Gast. Insgesamt 22 Kommunen beteiligen sich an der Ausrichtung der großen Messe des Turnsports.

Neben den angemeldeten fast 50 000 Turnfestteilnehmern werden vom 18. bis 25. Mai täglich rund 25 000 Besucher im Dreiländereck um Rhein und Neckar erwartet. "Jetzt wird's ernst. Die Anspannung nimmt zu", verkündete Rainer Brechtken, Präsident des Deutschen Turnerbundes DTB. Er hofft, dass "das Turnfest die gesamte Region sichtbar machen" wird. Erwartungsgemäß reichen die Teilnehmerzahlen nicht an die der zurückliegenden Turnfeste 2005 in Berlin (100 000) und 2009 in Frankfurt/Main (85 000) heran, doch die Veranstalter sind nach einem Meldeendspurt in den vergangenen Wochen nicht unzufrieden. Hintergrund Mehr zum Turnfest

















[-] Weniger anzeigen Mehr zum Turnfest

Gleich am Sonntag kommt es zum Aufeinandertreffen der besten deutschen Turner bei den deutschen Meisterschaften in der Maimarkt-Halle. Dabei ist Fabian Hambüchen bei der Jagd auf seinen siebten Mehrkampf-Titel fast konkurrenzlos. Sein schärfster Konkurrent, der Olympia-Zweite Marcel Nguyen, wird nämlich auf den Sechskampf verzichten. "In Absprache mit Bundestrainer Andreas Hirsch konzentriere ich mich voll auf die Verteidigung meiner beiden Titel am Barren und den Ringen", sagte der Stuttgarter gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. "Das letzte Jahr war für mich sehr intensiv, so dass noch nicht genug Zeit hatte, neue Elemente einzustudieren", begründete der 25-jährige Sportsoldat weiter seine Entscheidung. Bereits bei den Europameisterschaften in Moskau hatte Weltcupsieger Nguyen im April keinen Sechskampf bestritten. Am Barren (4.) und Ringen (8.) hatte er das Gerätefinale der besten Acht erreicht.

Favoritin bei den Frauen ist nach überstandenen Abiturprüfungen die Mannheimer Lokalmatadorin Elisabeth Seitz. Alle Turnstars sind an ihren Spezialgeräten auch bei der großen Stadion-Gala am 24. Mai im Carl-Benz-Stadion dabei. Prominente Mitwirkende bei der Turnfest-Gala am 19. und 20. Mai in der SAP-Arena sind der inzwischen zurückgetretene Ex-Europameister Philipp Boy sowie die Olympiasiegerin Oksana Chusovitina.

Die Angebotsvielfalt der kommenden Tage reicht von den Titelkämpfen in allen olympischen Disziplinen über Show- und Breitensport-Veranstaltungen bis hin zu Anregungen zum eigenen Sporttreiben. Insgesamt 338 Einzel- und 111 Gruppenwettkämpfe sowie 207 Spielturniere stehen auf dem unterhaltsamen und vielfältigem Programm. Eine Rekordresonanz haben die Wahlwettkämpfe mit 10 800 Meldungen gefunden. Die Turnfest-Akademie in Heidelberg gestaltet sich erneut als größter europäischer Praxiskongress des Sports mit rund 4500 Teilnehmern und 13 500 gebuchten Workshop-Plätzen.

Zentrum des bunten Turnfest-Treibens ist die Festmeile am Mannheimer Wasserturm, wo vor allem Mitmach-Angebote locken. Musikacts, Vorführungen und Informations-Veranstaltungen runden das Spektrum ab. "Das Herz schlägt jetzt in Mannheim schneller", kündigte Lothar Quast, Sportbürgermeister von Mannheim (SPD), erwartungsfroh an.