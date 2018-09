Mannheim. Der Deutsche Mehrkampfmeister Fabian Hambüchen hat seinen Auftritt bei der Stadiongala am Freitag, 24. Mai, krankheitsbedingt abgesagt, teilt der Deutsche Turner-Bund (DTB) mit. Eine Erkältung, die sich bereits am zweiten Tag der Gerätfinals, am Mittwoch, 22. Mai, abgezeichnet habe, sei nun stärker geworden und lasse den Auftritt des Wetzlarers nicht zu. "Sehr schade, dass ich absagen muss. Ich wäre gerne bei der großen Abschlussshow dabei gewesen", zitiert der DTB den Vorzeigesportler, "ich wünsche allen Teilnehmern noch schöne Tage beim Turnfest."