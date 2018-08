Von Alexander Albrecht

Mannheim. Bunt angeleuchtete Wasserfontänen schießen gen Mannheimer Nachthimmel. Der Wasserturm wird zur Projektionsfläche für spektakuläre Licht- und Videoeffekte mit an der Außenfassade "schwebenden" Akrobaten. Kleine Feuerwerke werden gezündet und eine Lasershow inszeniert. Alles ist aufeinander abgestimmt. Eine Riesenshow! Ganz großer Sport! Moderatorin Regina Saur hat nicht zu viel versprochen, als sie zu Beginn der Eröffnungsveranstaltung am Samstagabend "Gänsehautmomente" verspricht.

Die lassen allerdings etwas auf sich warten. Zunächst arbeiten Saur und ihre Gäste ein zähes Programm ab. Die Stadtoberhäupter Eckart Würzner (Heidelberg), Eva Lohse (Ludwigshafen), Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht sowie Turnerbund-Präsident Rainer Brechtken sprechen Grußworte - wie schon beim Festakt am Nachmittag. Es folgen Interviews mit Harold Kreis, Trainer der Mannheimer Eishockeyadler, und der früheren Hockey-Nationalspielerin Natascha Keller aus Berlin, der zu Mannheim nicht eben viel einfällt. Und die nächste Gesprächspartnerin, Turnerin Elisabeth Seitz, steht beim Heimspiel sichtlich unter dem Eindruck des wichtigen Wettkampfs am nächsten Abend.

Allmählich wächst unter den mehr als 40 000 Zuschauern unten in der Friedrichsplatzanlage und oben am "Ring" die Ungeduld. Daran können auch die Filmeinspieler nicht viel ändern, in denen Maskottchen Fred die 22 Austragungsorte des Turnfests in der Metropolregion Rhein-Neckar besucht.

Als die Dämmerung hereinbricht, kommt doch noch Bewegung in eine bis dato etwas dröge Veranstaltung. Saur ruft die gastgebenden Bürgermeister und Landräte auf die Bühne. Und nicht nur sie. Trainerin Corinna Michels und ihre Tänzerinnen spurten hinterher. Zum Culcha-Candela-Hit "Von allein" laden sie Politprominenz und Zuschauer ein, mit ihnen gemeinsam den Turnfest-Tanz "La Gym" einzustudieren.

Hände in die Höhe, ein lockerer Hüftschwung, um die eigene Achse hüpfen und klatschen. Fast alle machen mit und haben einen solchen Spaß, dass eine zweite Runde folgt. Die in Deutschland um sich greifende Begeisterung für Zumba - bestehend aus Tanz- und Aerobicelementen - lässt grüßen und macht auch vor dem Turnfest nicht Halt.

Das Beste kommt zum Schluss: eine fantastische Inszenierung, ausgetüftelt von Studenten der Hochschule Mannheim. Genau dort, wo sich im Brunnen unter der Bühne Fontänen befinden, sind kleine Löcher eingelassen worden, sodass das Wasser nach oben schießen kann. Akrobaten und Balletttänzer bewegen sich grazil unter imposanten Wasserbögen. Schon diese Darbietung ist faszinierend. Dann rückt der zuvor für Schattenspiele dienende Wasserturm in den Vordergrund.

Dank Video- und Lichteffekten wird das Bauwerk mit Wasser gefüllt, in das an der Außenfassade "schwebende" Akrobaten "eintauchen". Bei der Lasershow werden alle Austragungsorte auf den Wasserturm projiziert, der sich am Ende unter einer gewaltigen und knallbunten Stoffhülle versteckt. "Internationales Deutsches Turnfest 2013" steht darauf. Es kann losgehen.