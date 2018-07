Mannheim. (tvh) In einem spannenden Gerätefinale setzte sich Daniel Morres von der KTG Heidelberg mit einer stabi-len Übung am Reck bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes gegen starke Konkurrenten mit 13,00 Punkten und einem Vorsprung von 0,05 Punkten knapp durch.

Im Mehrkampf, bestehend aus zwei Kürdurchgängen, ging es nicht so heiter zu. Beim ersten Kürdurchgang konnte Daniel Morres an seinen Spezialgeräten Pferd und Reck mit insgesamt drei Stürzen nicht überzeugen, lag aber am Boden und Barren auf Finalkurs. Am Ende des ersten Durchganges war mit 69,85 Punkten und Platz elf niemand so richtig zufrieden, weder Daniel noch sein Trainer Christoph Haase.

Der zweite Kürdurchgang lief deutlich besser, so dass Daniel Morres sich mit der Tageshöchstwertung am Reck den Finaleinzug doch noch knapp sicherte. Auch für das Bodenfinale qualifizierte er sich mit einer nochmals nahezu fehlerfreien Übung. Dies gelang ihm auch nahezu am Pauschenpferd, hätte er am Schluss nicht einen Sturz beim Abgang hinnehmen müssen.

Letztendlich konnte sich der Vorzeigeturner der KTG mit einer deutlichen Steigerung (74,00 Punkte) zum ers-ten Durchgang um drei Plätze unter die Top-10 auf den achten Platz schieben.

"Herr Haase, jetzt müssen Sie beten!", waren seine ersten Worte zu seinem Trainer Christoph Haase kurz nach seiner Reckübung im Gerätefinale. Die Anzeige zeigte 13,00 Punkte und Platz eins an. Die ersten drei Kontrahenten waren deutlich schlechter gewesen, so dass nur noch die nächsten vier Turner an ihm vorbeiziehen konnten. Hier war aber auch schnell klar, dass eine Medaille sicher ist, denn schon der nächste Turner konnte seine Übung nicht ohne Sturz vom Gerät beenden.

Nur David Dao (Chemnitz) und Kevin Wittig (Frank-furt/Main) machten es noch einmal richtig spannend. Dao verursachte das erste Mal deutliche Unruhe bei den vielen jungen KTG-Fans auf den Tribünen der Maimarkthalle, die eigens zur Unterstützung von Daniel Morres nach Mannheim gefahren waren. Mit einer sehr sauberen Übung konnte David Dao aber auf Grund des niedrigeren Schwierigkeitsgrades seiner Übung nicht vorbeiziehen, erhielt aber immerhin 12,75 Punkte.

Kevin Wittig turnte auch eine leichtere Übung, dies aber etwas sauberer als Daniel Morres, so dass es eng wurde. Als dann die Anzeigetafel 12,95 Punkte und den zweiten Platz für den Frankfurter verkündete, war nicht nur auf der Tribüne im Heidelberger Fanblock die Freude groß.

"Das perfekte Ende für durchwachsene Meisterschaften", urteilte der ebenso glückliche und erleichterte Trainer Christoph Haase: "Auch wenn wir wis-sen, dass im Mehrkampf ein vorderer Platz möglich gewesen wäre, sind wir alle glücklich mit dieser Goldmedaille. Wir haben gemeinsam im vergangenen Jahr sehr hart gearbeitet, viel trainiert alles auf eine Karte gesetzt. Und letzten Endes hat es sich ausgezahlt."

Thorben Krebs von KTG Heidelberg turnte in der Altersklasse 13/14 auf einen respektablen 23. Platz und wurde damit Dreizehnter in seinem Jahrgang.