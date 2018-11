Von Wolfgang Brück

Heidelberg. "Chefsache" heißt die neue Rubrik der RNZ, in der wir dem obersten Fußballer in Baden ein Forum bieten. BFV-Präsident Ronny Zimmermann (51) wird zu aktuellen Ereignissen, aber auch längerfristigen Entwicklungen rund um den Fußball Stellung beziehen. Der Rechtsanwalt aus Wiesloch ist seit 2004 Präsident des Badischen Fußballverbandes.

Ronny Zimmermann, Sie waren neulich beim Euro League-Spiel zwischen Liverpool und St. Petersburg. Dabei liegt das Gute so nahe. In der Heidelberger Kreisliga sind sage und schreibe elf Klubs von rund um oder aus Wiesloch.

Fast jedes Spiel ist ein Derby. Und in der Landesliga haben acht Teams noch Aufstiegs-Chancen. Das gefällt mir.

Dennoch waren am Sonntag beim Derby zwischen St. Ilgen und St. Leon gerade mal 120 Zuschauer.

Vor 30 Jahren wären an die tausend Zuschauer gekommen. Die Gesellschaft und das Freizeitverhalten haben sich geändert. Der Fußball spielt nicht mehr die dominierende Rolle.

Am Sonntag hat zeitgleich zum Derby in St. Ilgen 1899 Hoffenheim gegen Bayern München gespielt. Die TV-Übertragungen nehmen den Amateuren viele Zuschauer weg.

Deshalb haben wir vom Verband angeregt, Spiele zu verlegen, was aber kaum in Anspruch genommen wurde. Ohne die rund 600 Millionen Fernsehgeld wäre die Bundesliga im wahrsten Wortsinn arm dran. Wir müssten auf gute Spieler verzichten, wären international nicht konkurrenzfähig. Und: Auch die Amateure profitieren, wenn auch nur indirekt. Der Badische Fußballverband hat die Abgaben seit 1998 nicht erhöhen müssen. Viele unserer Angebote sind kostenlos.

Sollten Hoffenheim und Sandhausen absteigen, gibt es für den Verband weniger Geld. Wie sind die Chancen unserer Klubs auf den Klassenerhalt?

Bei Hoffenheim sind die Aussichten trüb. Für mich ist das respektable 0:1 gegen Bayern kein Maßstab. Gegen den Rekordmeister legt sich jeder ins Zeug. Eine Woche zuvor in Augsburg hätte die Mannschaft alles geben müssen. Die Chance auf den Klassenerhalt liegt bei 30 Prozent, bei Sandhausen würde ich sagen: fifty-fifty. Ich hoffe, dass der erste Auswärtssieg Mut gemacht und der SV am Freitag am Hardtwald gegen 60 München nachlegen kann.