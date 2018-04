Absperrung: Schwer bewaffnete Polizisten waren am Dienstagabend vor dem Stadion in Hannover im Einsatz. Foto: dpa

Hannover/Heidelberg. (sid/RNZ) Nach der kurzfristigen Absage des Länderspiels zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Niederlande am Dienstagabend in Hannover wegen eines drohenden Sprengstoffattentats sind viele Fragen zum Thema Sicherheit beim Fußball und bei anderen Sportveranstaltungen aufgetaucht:

Hintergrund RNZ-Umfrage: Sollte die Bundesliga am Wochenende pausieren? Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident aus Wiesloch: "Meine Position ist klar: Es ist das Ziel der Terroristen, Angst zu streuen und die Menschen zu verunsichern. Das darf ihnen nicht gelingen. Wir müssen schauen, dass wir die höchstmöglichen Sicherheitsstandards bieten können - auch wenn es [+] Lesen Sie mehr RNZ-Umfrage: Sollte die Bundesliga am Wochenende pausieren? Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident aus Wiesloch: "Meine Position ist klar: Es ist das Ziel der Terroristen, Angst zu streuen und die Menschen zu verunsichern. Das darf ihnen nicht gelingen. Wir müssen schauen, dass wir die höchstmöglichen Sicherheitsstandards bieten können - auch wenn es 100-prozentige Sicherheit in keinem Bereich des Lebens gibt. Ich werde mein Verhalten nicht ändern und besuche morgen das Derby zwischen Sandhausen und Karlsruhe." Karlheinz Förster, zweifacher Vize-Weltmeister und Europameister: "Mit einer Absage hätte man gar nichts erreicht. Damit wird das Problem nur verschoben, denn irgendwann wird ja wieder gespielt. Ich habe in meiner Karriere etwas Ähnliches noch nie erlebt. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Man muss zeigen, dass man sich nicht beirren lässt. Deshalb gehe ich am Samstag nach Stuttgart ins Stadion. Wir dürfen uns nicht verstecken. Klar ist aber auch, dass die Kontrollen jetzt noch besser sein müssen." Peter Görlich, Geschäftsführer 1899 Hoffenheim: "Gerade Großveranstaltungen unterliegen nicht erst seit den Attentaten von Paris einem Sicherheitsrisiko. Das kann mit den entsprechenden professionellen Vorkehrungen minimiert, aber nie ausgeschlossen werden. Für uns ist es keine Frage, dass die Bundesliga am Wochenende spielt. Wenn man den Spieltag absagen würde, mit welcher Begründung sollte man dann am übernächsten Wochenende spielen oder überhaupt noch ein Event im öffentlichen Raum veranstalten? Natürlich sind wir alle von der Gewalt und dem Terror beeinflusst. Daher gilt es, sich auf die Gefahrenlage einzustellen und mit ihr zu leben." Alois Schwartz, Trainer SV Sandhausen: "Man muss über alles nachdenken. Und Sicherheit geht vor. Aber der Sport verbindet ja auch die Menschen. Deshalb bin ich gegen eine Absage." Matthias Born, Trainer FCA Walldorf: "Ich war geschockt von den Anschlägen und bedrückt von der Spielabsage. Wir haben noch nicht alle Informationen, die die Entscheider in Hannover dazu bewogen haben. Ich hätte es für bedenklich gehalten, die Bundesliga generell abzusagen. Denn dann muss man sich die Frage stellen, wie man künftig damit umgeht, dann müsste man tatsächlich Woche für Woche darüber diskutieren, welche Spiele oder Veranstaltungen gefährdet sind." Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender Eintracht Frankfurt: "Ich werde am Samstag ohne Angstgefühle ins Stadion gehen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als entspannt zu sein. Das Leben muss weitergehen. Nach dem 11. September 2001 hat man auch gedacht, die Welt bricht zusammen. So schrecklich das auch war, aber die Welt ist nicht zusammengebrochen."

Fällt der kommende Bundesliga-Spieltag komplett aus? Nein. "Der Spieltag wird stattfinden", sagte DFB-Interimspräsident Reinhard Rauball. Das bestätigte auch die DFL. Zudem sprach sich in der Bundesliga kein Vereinsvertreter für die Absage von Spielen aus. Allerdings überdenken viele Klubs in Zusammenarbeit mit der Polizei ihr Sicherheitskonzept. Polizeigewerkschafts-Chef Rainer Wendt sieht den Fußball nicht als grundsätzlich bevorzugtes Ziel für Terroranschläge an. Bundesligaspiele und auch komplette Spieltage seien für die Polizei "zu meistern".

Gibt es neue Erkenntnisse zur Bedrohungslage am Dienstagabend? Nein. Es gab keinen Sprengstoff-Fund und keine Festnahmen. Es steht die Aussage des Innenministers Thomas De Maizière vom Dienstagabend: "Hinweise auf die Gefährdung des Fußballspiels haben sich im Laufe des frühen Abends so verdichtet, dass die Behörden des Bundes und ich nach Abwägung der Vor- und Nachteile, nach sorgfältiger Überlegung, aus Gründen des Schutzes der Bevölkerung dringend empfohlen haben, dieses Länderspiel abzusagen." Hintergründe werden aus sicherheitstaktischen Erwägungen nicht genannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach am Mittwoch von einer verantwortungsvollen, richtigen Entscheidung.

Bekommen die Fans ihr Geld zurück? Ja. Alle Ticketkäufer hätten selbstverständlich das Recht auf eine Erstattung, teilte Fußball-Bundesligist Hannover 96 am Mittwoch mit. Der genaue Ablauf werde derzeit vom Veranstalter DFB geplant, hieß es weiter. Über die Vorgehensweise soll in Kürze informiert werden.

Wie will der DFB künftig für Sicherheit garantieren? Die Sicherheit für das EM-Turnier in Frankreich werde "bedingt durch die Vorfälle von Paris eine noch größere Herausforderung, als sie ohnehin schon war", sagte der Sicherheitsbeauftragte Hendrik Große Lefert. Auch Interimspräsident Rainer Koch sprach von Gedanken über erweiterte Sicherheitsmaßnahmen.

Wann stehen die nächsten Länderspiele an? Die deutsche Nationalmannschaft beginnt das EM-Jahr 2016 am 26. März gegen England in Berlin. Drei Tage später ist in München der viermalige Weltmeister Italien der Gegner.

Welche Sportereignisse wurden aus Angst vor Anschlägen abgesagt? Einige allein in den vergangenen Jahren. 2008 wurde die Rallye Dakar abgesagt, weil es konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag durch Al-Qaida in Nordafrika gab. 2001 fiel in der Formel 1 der Große Preis von Bahrain wegen Unruhen im Lande aus. Am 30. April wurde aus Sicherheitsgründen das für den 1. Mai geplante Radrennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" abgesagt. Zuvor waren zwei Terrorverdächtige festgenommen worden, bei denen eine "funktionsfähige Rohrbombe", Munition und Waffenteile gefunden wurden.

Wie reagiert die SAP Arena? Mit einer Pressemitteilung. Darin heißt es: "Aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um Großveranstaltungen hat sich die SAP Arena zu folgenden zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen entschlossen, die Verzögerungen an den Eingängen mit sich bringen werden: Verstärkter Bodycheck an allen Zugängen zur SAP Arena; Taschenkontrollen mit der Bitte, auf das Mitbringen von Rucksäcken und Koffern zu verzichten; erneuter Bodycheck beim Wiedereintritt in die SAP Arena (z.B. von Raucherbereichen und Parkplätzen) - dieser Wiedereintritt erfolgt genauso wie der Ersteintritt über die Drehkreuzanlagen. Diese Anpassungen gelten ab sofort."