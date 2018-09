Von Joachim Klaehn

Leimen. Noch sind es 83 Tage bis zur Eröffnungsfeier - und langsam, aber sicher wird die heiße Vorbereitungsphase auf die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) eingeläutet. Im Bundesleistungszentrum der Gewichtheber in Leimen riecht es nach Schweiß, Eisen und Arbeit. Hier wird dem großen sportlichen Ziel im Sommer alles untergeordnet. Matthias Steiner (29), Jürgen Spieß (28), Bundestrainer Frank Mantek (53) und Co. wollen ihren Traum an der Themse-Metropole verwirklichen - Medaillen wären der schönste Lohn für alle Mühen.

Auf dem Weg nach London wird wie bereits 2008 die Olympiaqualifikation im Olympiastützpunkt (9. Juni) in Heidelberg stattfinden. Vor der Abreise zum Trainingslehrgang auf Teneriffa sprach die RNZ mit den Schwerathleten.

Frank Mantek, alles ist bis ins kleinste Detail auf Olympia ausgerichtet. Eine logistische Meisterleistung?

Mantek: Ja, schon. Wir werden insgesamt fünf Trainingslager haben und setzen auf einen bewährten Fahrplan. Das ist für uns das Beste. Die Störfaktoren müssen alle weg, unsere Athleten brauchen genügend Zeit zur Regeneration. Das sind ja schließlich die wichtigsten drei Monate der letzten vier Jahre. Eine Olympia-Vorbereitung kriegt immer eine Eigendynamik.

Diesmal birgt sie auch Brisanz, oder?

Mantek: Klar, wir haben drei Olympia-Plätze und fünf Kandidaten - es wird also jemand auf der Strecke bleiben.

Matthias Steiner, Sie sind gewissermaßen gesetzt für London. Wie ist denn der Stand der Dinge und welche Bedeutung hat für Sie und Ihre Kollegen der Black Forest-Cup Anfang Juni?

Steiner: Ich musste mich nach meiner Operation schon ganz anders durchquälen. Der Wettkampf in Heidelberg gibt mir Sicherheit für London. Es ist nach der EM in Antalya und der deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Chemnitz eine Gelegenheit mehr, sich zu zeigen, also ein ganz, ganz wichtiges Datum. Wir freuen uns richtig darauf! Die Anreise ist sehr kurz (lacht) - ich denke, der Region tut dieser Wettkampf gut und uns eben auch.

Erholungsphasen sind für starke Männer besonders wichtig. Warum?

Mantek: Zu unserer Sportart gehört eine spezielle Ruhe dazu, denn diese Jungs hier trainieren ständig an der Grenze.

Steiner: Erholung und Konzentration sind bei uns Hebern ein Sinngefüge. Wir machen Spitzensport mit einem sehr hohen technischen Anspruch. Da müssen bei uns, etwa auch in den Trainingslagern, die ganz alltäglichen Dinge geregelt sein.

Was sind die Hauptmerkmale des Gewichthebens?

Mantek: Bei uns gibt es kein Glück! Die Hantel liegt unten und du musst das Gewicht in die Höhe stemmen. Man braucht nicht kluge Sprüche, die Rundumversorgung muss stimmen. Was das Essen anbetrifft, muss man ein paar Tricks beherrschen, Zwischenmahlzeiten sind beispielsweise extrem wichtig.

Wie wäre es mit einem eigenen Koch für Olympia?

Mantek: Das wäre doch übertrieben. Aber durch Olympia kommt plötzlich eine ganz andere Farbe ins Spiel, das ist einmalig, das ist nicht zu beschreiben.

Jürgen Spieß, wir sind beim Mythos?

Spieß: Für eine Randsportart wie Gewichtheben sind Olympische Spiele alles, was zählt. Egal wie oft man bei einer WM, EM oder DM gestartet ist, eine Olympia-Teilnahme genießt bei jedem Athleten einen besonderen Stellenwert. Auch bei mir ist das natürlich so.

Steiner: Man muss sich doch nur die Dimensionen vergegenwärtigen: Olympische Spiele sind größer als eine Fußball-WM. Ich erinnere mich an Peking 2008, da traf ein Tennis-Star wie Nadal den Basketball-Star Nowitzki. Ich habe Begegnungen wie mit Dirk Nowitzki oder auch mit Timo Boll, der neben uns im Olympischen Dorf wohnte, einfach genossen. Das sind nette Kerle.

Matthias Steiner, Sie sind Olympiasieger in China geworden, wurden zu einem der Gesichter der Spiele. Ist dies zugleich Last und Lust für London?

Steiner: Selbstverständlich stelle ich selbst einen Erwartungsdruck an mich. Im Moment bin ich aber tiefenentspannt, denn im September des letzten Jahres war Olympia für mich ganz weit weg.

Sie hatten unlängst in einem Interview mit der "Welt" angedeutet, Sie seien nach dem Olympiasieg 2008 satt gewesen. Wie haben Sie das gemeint?

Steiner: Vielleicht war ich ein Stück weit bequem geworden. Ich bereue allerdings sehr wenig, es sind viele gute Dinge in meinem Leben passiert. Und diesen Olympiasieg von Peking kann mir keiner mehr nehmen.

Jürgen Spieß, ein Blick nach Peking zurück?

2008 war auch für mich eine sehr positive Sache - ich wurde Neunter in Peking und habe meine Bestleistung damals im Zweikampf um 11 Kilo gesteigert. Und wenn man im Fokus steht, ist das durchaus ein schöner Nebeneffekt.

Wie bedeutend ist für Sie das Team London der Metropolregion?

Spieß: Es ist zweifellos ein zusätzlicher Anreiz, der uns pusht.

Steiner: Ist doch gute Werbung für uns und die Region! Früher waren die Menschen auf Boris Becker oder Steffi Graf stolz, jetzt hängen wir alle auf relativ großen Plakaten - ein tolles Gefühl.

Welchen Brückenschlag könnte es zwischen dem Team Peking und dem Team London geben?

Mantek: Für Steiner war Peking eine emotionale Keule. Ohne Ziel ist jeder Weg falsch. Matthias ist für diese besonderen Momente da - das ist ein Champion. Eine Medaille ist drin, wenn er gesund bleibt. Und Jürgen guckt sich Olympia nicht von zu Hause am Fernsehschirm an. Gewichtheben ist einseitig, du bekommst nichts geschenkt. Und die Besten sind im Training immer die Letzten. Alle profitieren hier von Matthias!